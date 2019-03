Sonata Software tätigt strategische Investition in Retail10X, ein im Silicon Valley ansässiges Software-as-Service-Plattformunternehmen für KI im Einzelhandel

Finanztrends Video zu



mehr >

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Sonata Software gab heuteeine strategische Investition in Retail10x bekannt, ein in Palo Alto,Kalifornien, ansässiges Software-as-Service-Plattformunternehmen fürKI im Einzelhandel.R10x ist eine Software-as-Service-Plattform für Einzelhändler,Vertreiber und Verbrauchsgüterunternehmen, die ihnen folgendeHilfestellungen bietet:- Verbesserte Betriebseffizienz durch erweiterte Bedarfserkennung,Schwundreduzierung, Bestandsoptimierung undMerchandising-Funktionen.- Echtzeit-Zusammenarbeit in der Lieferkette- Aufbau von Kundenbindung, indem auf personalisierte, relevante,zeitgerechte Weise eine Verbindung mit Kunden während ihresEinkaufserlebnisses hergestellt wird.Die Plattform nutzt fortschrittliche KI- und ML-Funktionen, umdurchführbare Empfehlungen auf Feldebene auszuarbeiten. Das Team vonRetail10x verfügt über tiefgreifende Branchenerfahrung und hat füreinige der führenden Organisationen gearbeitet, darunter Apple, Coke,Heineken, Moet Hennessy, SC Johnson und IRI.Der Schwerpunkt von Sonata Software lag bislang auf derPositionierung als bevorzugter Partner für die digitaleTransformation von Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Vertrieb,Fertigung und Reisen. Hierbei setzte das Unternehmen auf seineeinzigartige Platformation[TM]-Methodologie, seine digitalenEnd-to-End-Plattformen. Diese Investition stellt eine Vertiefungseiner digitalen Transformationsbemühungen für Einzelhandels-,Vertriebs- und Verbrauchsgüterunternehmen dar, indem ihnen einedatenreiche Echtzeit-Plattform bereitgestellt wird. Durch dieInvestition erhält Sonata weltweit die Exklusivrechte für dieImplementierung und Instandhaltung der R10x-Plattform sowie für dieVermarktung der R10x-Plattform unter seinen Eigenmarken.Srikar Reddy, MD und CEO von Sonata Software, kommentierte diePartnerschaft mit folgenden Worten: "Unsere strategischePartnerschaft mit Retail10x schöpft großen Wert für unsere Kunden inunseren vordergründigen Einzelhandels-, Vertriebs- undVerbrauchsgütervertikalen, indem wir ihnen einen Plattform bieten,die die aktuellen KI-, ML- und Deep Learning-Technologien nutzt, umihre digitale Transformation zu beschleunigen. Diese Partnerschaftwürde auch unseren einzigartigen Fokus verstärken, in diesenVertikalen zum bevorzugten Partner für die digitale Transformation zuwerden."K. R. Prasad, Gründer und CEO von R10x, sagte: "Sonataserstklassiges Know-how im Bereich digitaler Einzelhandel undVertriebslieferketten wird R10x marktführende Fähigkeiten verleihen,um Einzelhändlern, Vertreibern und Verbrauchsgüterunternehmen eineleistungsstarke KI-Plattform für den Einzelhandel bereitzustellen.Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft aufbauen zu dürfen, daSonatas weltweite Präsenz unser Wachstum in den USA beschleunigen undR10x helfen wird, neue Märkte zu erschließen, sodass Kunden geholfenwird, ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen."Informationen zu Sonata Software:https://www.sonata-software.com/companyLogo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_LogoPressekontakt:+91-80-6778199 Nandita.v@sonata-software.comOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuell