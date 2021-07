Sonata Software gibt Übernahme von Encore Software Services mit Hauptsitz in San Jose (USA) bekannt, stärkt die auf ISV und Microsoft basierte Strategie und steigt in neue Branchen im Gesundheitswesen und in der Logistik ein

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Sonata Software hat heute die Unterzeichnung mehrerer endgültiger Vereinbarungen zum Erwerb von Encore Software Services bekannt gegeben, einem im Silicon Valley ansässigen IT-Dienstleistungsunternehmen, das Kunden aus den Branchen Gesundheitswesen, Lieferkette/Logistik und ISV Benutzererfahrung, Dateneinblicke und Dienste für die Zusammenarbeit in Echtzeit bietet.Encore Software Services wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose. Außerdem betreibt es ein Entwicklungszentrum in Chennai. Das Unternehmen hat sich als Anbieter von Cloud-Anwendungsentwicklungsdiensten, Cloud-Infrastruktur, DevOps, Tests und Wartung etabliert.Mit dieser Übernahme baut Sonata seine geografische Präsenz in den USA mit einem sehr erfahrenen Führungsteam mit Sitz in den USA weiter aus. Sie erweitert die Platformation(TM)-basierte Strategie zur digitalen Transformation von Sonata durch die Stärkung von Microsoft-basierten Cloud-Transformationsdiensten und digitalen Testautomatisierungsdiensten und bietet einen Einstieg in neue Branchen wie Gesundheitswesen und Logistik. Zusätzlich stärkt die Übernahme das ISV-Geschäft und die auf Microsoft basierte Cloud. Srikar Reddy, Geschäftsführer und CEO von Sonata Software, erklärte zu der Übernahme: "Dies ist eine Fortsetzung unserer M&A-Strategie, die sich auf strategische Übernahmen konzentriert, welche zu unserer Platformation(TM)-basierten Strategie für die digitale Transformation passen, ebenso wie auf den Zugang zu erfahrenen lokalen Führungskräften und auf den Einstieg in neue Branchen. Wir freuen uns, das Team von Encore bei uns in der Sonata-Familie willkommen zu heißen und verpflichten uns dazu, den Encore-Kunden neben den anderen Fähigkeiten, die Sonata mit einbringt, um die Beziehungen zu erweitern und zu vertiefen, weiterhin ein hohes Serviceniveau zu bieten."Radhakrishnan, Präsident, und Muralee, CEO, beide Mitbegründer von Encore, erklärten: "Wir freuen uns, Teil der Sonata-Familie zu werden. Wir sehen große Synergien, die dazu beitragen werden, unser Geschäft auszubauen, neue digitale Dienstleistungen anzubieten und unseren Mitarbeitern neue Chancen zu eröffnen. Die Platformation(TM)-Strategie von Sonata wird es uns ermöglichen, unseren Kunden strategisch bessere Dienste sowie mehr Fähigkeiten und Angebote zu bieten."Informationen zu Encore Software Services (https://www.encoress.com/)Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpgPressekontakt:Weitere Informationen (ausschließlich zu Pressezwecken): NanditaVenkateshSonata Software LimitedCIN- L72200MH1994PLC082110A.P.S. Trust BuildingBull Temple RoadN.R. ColonyBangalore 560019IndienTel.: +91 80 67781999Nandita.v@sonata-software.comOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuell