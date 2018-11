Sonata mit Microsofts höchstem Standard für partnerentwickelte Softwarelösungen ausgezeichnet

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Wie Sonata Software heute bekanntgab, wurden seine digitaleRetail-Plattform Brick & Click und seine digitale Plattform für dasproduzierende Gewerbe und den Verbrauchsgütersektor ModernDistribution für Microsoft Dynamics zertifiziert. Dieser Status wirdnur Lösungen zuerkannt, die Microsoft Corps. höchsten Standard fürpartnerentwickelte Software erfüllen. Die erfolgreiche Zertifizierungin allen Anforderungskategorien bedeutet, dass Brick & Click undModern Distribution jetzt das besondere Logo "Certified for MicrosoftDynamics 365" tragen können.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/654282/Sonata_Software_Logo.jpg )Brick & Click ist eine universell einsetzbare kommerziellePlattform, die sowohl im stationären als auch im Online-Handeldigitale Betriebsabläufe und erstklassiges digitales Engagementbietet, um erfolgreich an der neuen Wirtschaft teilzuhabenModern Distribution ist eine digitale Multichannel Vertriebs- undEngagement-Plattform, die einheitliche Betriebsabläufe für dietraditionelle und digitale Lieferkette ermöglicht, damit dieMarktreichweite für Vertriebswege und Verbraucher ausgedehnt werdenkann und die Vorteile des digitalen Ökosystems ihre volle Wirkungentfalten"Microsoft Dynamics ist ein zentrales Element derPlatformation(TM)-Strategie, die Unternehmen den Übergang zurDigitalisierung erleichtert. Dieser Meilenstein untermauert unserebewiesene Expertise bei der Entwicklung gebrauchsfertiger IP, damitUnternehmen ihr Geschäftsmodell erfolgreich in die digitale Weltüberführen können. Den Status 'Certified for Dynamics 365' haben wirauch aufgrund unserer Erfolgsbilanz mit verschiedenenDynamics-basierten globalen Digitalisierungsinitiativen in unserenwichtigsten vertikalen Branchen erreicht, nämlich Einzelhandel undVertrieb", sagte Rajsekhar Datta Roy, Global head - MicrosoftDynamics, Digital Platforms, Sonata Software.In Sachen Dynamics 365-Kunden ist Sonata Software breitaufgestellt, darunter einige der weltweit größten Dynamics 365-Kundenmit einem starken Dynamics 365-Team, ergänzt durch AX- undCRM-Berater. Das Unternehmen ist zudem in vielen Ländern Tier-1 CSPfür Microsoft.Lösungen mit dem Status 'Certified for Microsoft Dynamics' habendie Anforderungen bezüglich Qualität und Kompatibilität mit demMicrosoft Dynamics-Produkt, auf dem sie laufen, nachweislich erfüllt.Dazu müssen die Softwarelösungen strenge VeriTest-Tests für MicrosoftDynamics erfüllen und sind dann im Microsoft Partner SolutionProfiler Tool profiliert.Kunden können an dem Label 'Certified for Microsoft Dynamics'Lösungen erkennen, die auf Kompatibilität mit Microsoft Dynamicsgetestet wurden, die hohen Qualitätsstandards erfüllen und vonBestandskunden erfolgreich eingesetzt werden. Für partnerentwickelteSoftwarelösungen ist die Zertifizierung eine wichtige Differenzierungals branchenspezifische Geschäftsanwendung.Weitere Informationen zur Sonate Software finden Sie hier(https://www.sonata-software.com/company)Pressekontakt:+91-8067781999Nandita.v@sonata-software.comOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuell