Sommerzeit ist Fußballzeit: Mit dem Pixum Spielplaner keine Fußballpartie verpassen (FOTO)

Köln (ots) -Pünktlich zur diesjährigen WM überrascht der Online-FotoservicePixum mit einem praktischen Spielplaner. Ob als kostenloser Downloadoder als individualisiertes Pixum Fotoposter in 60×40 cm - mit demPixum Spielplan haben Fußballfans alle Spiele im Blick. Um den Planerals individuelles Fotoposter bestellen zu können, bietet Pixumverschiedene Design-Vorlagen im eigenen Online-Designer aufhttps://www.pixum.de/themenwelt/sport an.Ab dem 14. Juni 2018 ringen 32 Teams in 64 Spielen um den WM-Titelin Russland. Pixum lässt es sich nicht nehmen, dieFußballbegeisterten mit einem praktischen Planer durch diesommerliche Fußballzeit zu begleiten.Damit alle Spiele und Termine immer gut sichtbar sind, lässt sichder Spielplan auch als großes individualisierbares Pixum Fotoposterim Format 60×40 cm über den Online-Designer bestellen. Die PixumFotoposter zeichnen sich durch ihre hohe UV-Beständigkeit sowiemaximale Farbbrillanz aus. Binnen weniger Werktage ist das PixumFotoposter sicher verpackt auf dem Weg zum Kunden.Neben dem Pixum Fotoposter bietet der Online-Fotoservice zudem dieMaterialien Leinwand, Forex, Alu-Dibond, Acrylglas, Galerie-Print,Foto auf Holz und Klebefolie als Pixum Wandbild an. So haben Kundenfür jede Situation das richtige Wandbild mit brillanten Farben undden idealen Eigenschaften zur Auswahl. Um die vollenGestaltungsmöglichkeiten für Pixum Wandbilder optimal nutzen zukönnen, empfiehlt der Online-Fotoservice den Download der kostenlosenFotowelt Software.