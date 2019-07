Bonn (ots) -Der Sommer ist da! Was könnte jetzt schöner sein, als die Sonneund die wunderbare Natur bei einem Spaziergang mit dem Hund zugenießen? Leider sind wir nicht die Einzigen, denen das schöne Wettergefällt, auch Flöhe haben in den warmen Sommermonaten Hochsaison. BeiTemperaturen ab 25 Grad Celsius fühlen sie sich besonders wohl,"schwärmen" aus und kreuzen unsere Wege. Damit nicht nur die Zwei-sondern auch die geliebten Vierbeiner den Sommer flohfrei genießenkönnen, gibt es einige Maßnahmen zum Schutz vor diesen ungebetenenWegbegleitern.Flöhe sind Blut saugende Insekten. Im dichten Fell einesVierbeiners gelandet, saugen sie immer wieder, meist unbemerkt, Blut,was oftmals mit starkem Juckreiz verbunden ist. Sie stechen auchgerne mehrfach hintereinander. Dicht beieinander liegende Einstichebezeichnet man als Flohstraße. Der lästige Juckreiz hält oft tagelangan, und es können sich Quaddeln, Bläschen und Knötchen auf der Hautvon Hund und Katze bilden. Der beim Saugen abgesetzte Speichel kannsogar zu starken allergischen Hautentzündungen, der so genanntenFlohspeichel-Allergie-Dermatitis (FAD), führen - wenige Flöhe auf demTier reichen hier aus!Die lästigen Flöhe im Fell unserer Liebsten haben manchmal auchungebetene Gäste, wie beispielsweise den Gurkenkernbandwurm(Dipylidium caninum) oder den Erreger der Katzenkratzkrankheit(Bartonella henselae) im Gepäck. In seltenen Fällen können auchMenschen angesteckt werden.Auch deshalb empfiehlt es sich, den Flöhen rechtzeitig die "roteKarte" zu zeigen. Am besten ist es, den Flohbefall bei Hund und Katzeerst gar nicht zuzulassen. Bei Hunden und auch bei Katzen mitFreigang ist die ganzjährige Flohprophylaxe empfehlenswert. Dafürsteht eine Vielzahl von zugelassenen Tierarzneimitteln zur Verfügung.Wichtig ist es hier, die Anwendungshinweise (und evt. Warnhinweise)genau zu beachten. Grundsätzlich sollten Tierarzneimittel nur für diejeweils auf dem Produkt angegebene Tierart verwendet werden: DieKatze ist kein kleiner Hund. Einzelne Wirkstoffe sind aufgrund einerStoffwechselbesonderheit für die Katze unverträglich. Fehlanwendungenkönnen zu schweren Vergiftungserscheinungen führen, dieschlimmstenfalls tödlich enden. Gleiches gilt für vermeintlichharmlose Hausmittel wie z.B. Teebaumöl. Der Tierarzt kann hierberaten, und auch Tipps zur richtigen Anwendung geben. Dies giltinsbesondere, wenn bereits ein massiver Flohbefall besteht oder wennmehrere Tierarten in einem Haushalt leben.http://ots.de/2uNyweFlyer des BVL: http://ots.de/3JUORtPressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell