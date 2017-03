Berlin (ots) -Mit Beginn der Sommerzeit am 26. März rät die Initiative"Rauchmelder retten Leben" mit dem Umstellen der Uhren auch sämtlicheRauchmelder zu prüfen. Denn nur funktionierende Rauchmelder könnenzuverlässig Leben retten. Beim obligatorischen Gang durch die Wohnungoder das Haus sollten am kommenden Sonntag nicht nur die Uhren eineStunde vorgestellt, sondern gleichzeitig alle installiertenRauchmelder auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.Tipps zur Prüfung und Pflege von RauchmeldernBei den installierten Geräten sollten die Raucheintrittsöffnungenfrei zugänglich sein. Wird eine Verschmutzung festgestellt, so sinddie Melder nach Herstellerangaben zu reinigen. Beschädigte oder sehrstark verschmutzte Rauchmelder müssen ausgetauscht werden. Außerdemist eine Alarmprüfung vorzunehmen. Diese beinhaltet die Auslösungeines Probealarms über die Testtaste. Wird kein Alarm ausgelöst, mussunter Beachtung der Bedienungsanleitung der jeweiligen Melder dieBatterie ersetzt oder der Rauchmelder ausgetauscht werden. DieUmgebung des Rauchmelders muss zudem in einem Umkreis von einemhalben Meter um den Melder frei von Hindernissen sein, zum BeispielRaumteiler oder Einrichtungsgegenstände, um das Eindringen vonBrandrauch nicht zu behindern. Auch die Raumnutzung sollte man imBlick behalten. Wurde beispielsweise ein Arbeitszimmer ohneRauchmelder zum Schlaf- oder Kinderzimmer umfunktioniert, muss dortein Melder nachgerüstet werden.Tipp: Rauchmelder mit "Q" installierenDie Initiative "Rauchmelder retten Leben" empfiehlt,ausschließlich Qualitätsrauchmelder mit "Q" zu installieren. Diesevermeiden Fehlalarme und sind besonders langlebig, denn sie habeneine fest eingebaute Batterie mit mindestens zehn Jahren Lebensdauer.Der lästige und mit Kosten verbundene Batterieaustausch entfälltdadurch.Rauchmelder spätestens nach zehn Jahren austauschen"Selbst der beste Rauchmelder reagiert im Ernstfall nicht, wenndie Batterie leer oder der Melder stark verschmutzt ist", erklärtNorbert Schaaf von der Initiative "Rauchmelder retten Leben". GemäßDIN 14676 sind Rauchmelder regelmäßig zu überprüfen und zehn Jahrenach ihrer Inbetriebnahme auszutauschen. Nach dieser Zeit kann wegender Alterung der Bauteile eine einwandfreie Funktion nicht mehrgewährleistet werden.Beispielwarntöne auf der Website von "Rauchmelder retten Leben"Da viele Menschen nicht wissen, wie Rauchmelder-Batteriewarntöneoder Alarmtöne im Brandfall klingen, hat "Rauchmelder retten Leben",neben den Tipps zur richtigen Wartung, auch mehrere Beispielwarntönevon Geräten auf ihrer Website veröffentlicht. Die Töne helfenbeispielsweise bei der Beurteilung, ob eine Rauchmelderbatterieschwach wird und ausgetauscht werden muss. Die Hinweise undAudio-Beispiele sind frei verfügbar unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/home/wartungHonorarfreie Pressefotos unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/fotos/Pressekontakt:Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30âEUR¨redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell