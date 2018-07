Sommerwetter, WM 2018 und das deutsche Kino: / Das erste Kinohalbjahr 2018 und der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte (FOTO)

Berlin (ots) -Seit drei Monaten lockt das fantastische Wetter unzählige Menschenzu Outdoor-Aktivitäten ins Freie. Jede Menge Action gab es in denersten sechs Monaten auch auf der Kinoleinwand, doch erwartungsgemäßgingen im bisherigen Sommer und während der WM weniger Besucher indie Kinos, wie die von comScore Movies / Rentrak Germany GmbH imAuftrag der deutschen Filmwirtschaft ermittelten Halbjahreszahlen für2018 belegen. Ein starkes Filmangebot in der zweiten Jahreshälftesowie der Ausblick auf neue Technologien und Trends zeigen jedochpositive Perspektiven für das deutsche Kino.Drei Monate anhaltend gutes Wetter und die Fußball-WM haben in dendeutschen Kinos in der ersten Jahreshälfte erwartungsgemäß fürBesucher- und Umsatzeinsatzbußen gesorgt. Nach den Erhebungen derHalbjahreszahlen im Auftrag der deutschen Filmwirtschaft ist aktuellim ersten Halbjahr mit ca. 46 Mio. Besuchern und damit einemvoraussichtlichen Besucherminus von 17 % sowie mit einem Umsatzminusvon ebenfalls 17 % gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. *Einordnung und AusblickKein Grund zur Panik, meinen Branchenexperten. "Kino war und istein volatiles Geschäft. In WM-Jahren stellen sich Betreiber wieFilmverleiher schon darauf ein, dass das 'eigentliche' Kinojahr erstnach der WM losgeht. Der Rückgang der Besucherzahlen ist verglichenmit 2010 und 2014 absolut WM-typisch und betrifft auch alle andereneuropäischen Länder", fasst Johannes Klingsporn, Geschäftsführer desVerbandes der Filmverleiher e.V., zusammen. Dennoch sehen die Kinosauch strukturellen Verbesserungsbedarf und schauen durchausselbstkritisch auf die vergangenen Monate: "Kino muss und wird nochdigitaler werden und sich technologisch breiter aufstellen.VR-Stations in den Foyers mit der Möglichkeit, mitten im Film zusein, Gaming-Ecken passend zum Film, 360-Grad-Kinosäle und 3D ohneBrillen, LED-Leinwände - technisch gesehen gibt es jede Menge Trendsund Alleinstellungsmerkmale für das Kino der Zukunft", so Dr. ThomasNegele, Vorsitzender des HDF Kino e.V., mit einem Ausblick, wasKinobesucher in den kommenden Jahren erwarten wird.Das Filmfeuerwerk der zweiten Jahreshälfte: Silberrücken, 100Dinge und das schönste Mädchen der WeltDoch auch kurzfristig lassen die Filmstarts der kommenden sechsMonate die deutschen Kinobetreiber wieder aufatmen. Ein bunter Mixaus RomCom, Family Entertainment, großen deutschen Blockbustern undfeinen Arthouse-Filmen wird zahlreiche Besucher in die Kinos locken,darüber ist sich die Branche einig. Allein der neue TilSchweiger-Film "Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise derSilberrücken" lässt Großes hoffen (September). Auch der zweiteErfolgsgarant des deutschen Films, Matthias Schweighöfer, ist mit"100 Dinge" in der zweiten Jahreshälfte vertreten (Dezember), genausowie Deutschlands Liebling Hape Kerkeling mit der Verfilmung seinerbewegenden Lebensgeschichte "Der Junge muss an die frische Luft"(Dezember). Große Hoffnungen setzen Branchenkenner auch auf den Film"Das schönste Mädchen der Welt" (September). Schon der temporeicheTrailer schlägt einen mit einer modernen Cyrano de Bergerac-Variantesowie Rap-Battles und einem rotzfrechen Mädchen sofort in den Bann."Im dritten und vierten Quartal erwarten wir dieses Jahr wieder vielehervorragende deutsche Filme, die ihren Beitrag dazu leisten werden,die jetzige Bilanz bis zum Jahresende deutlich aufzubessern", sagtKlingsporn.Auch Hollywood liefert im zweiten Halbjahr zuverlässigTop-Entertainment und startet schon im Juli mit "Mamma Mia 2", esfolgen unter anderem "Venom" im IMAX-Format (Oktober), "DerNussknacker und die vier Reiche" (November), die Fortsetzung von"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (November) und"Die Rückkehr von Mary Poppins" (Dezember)."Insgesamt rechnen wir in diesem Jahr noch mit bis zu 20Filmstarts, denen wir ein Besucherpotenzial von mehr als 800.000Besuchern zutrauen", führt Klingsporn weiter aus. Freuen dürfen sichzudem Familien auf starke Kinderfilme wie "Tabaluga - Der Film"(Dezember) und auch Arthouse-Fans kommen zum Beispiel mit AndreasDresens "Gundermann" (August), Terry Gilliams "The Man Who Killed DonQuixote" (September) oder "Werk ohne Autor" (Oktober) von FlorianHenckel von Donnersmarck auf ihre Kosten.Event-Ort Kino und GemeinschaftsmarketingMit dem starken Filmangebot des zweiten Halbjahres werden vieleKinobetreiber auch Events rund um die Filme anbieten - ein Trend, dersich seit den vergangenen Jahren immer stärker abzeichnet. "SneakPreviews, Matineen und Darstellerbesuche sind einige erfolgreicheBeispiele dafür, wie man das Kino zu einem Event-Ort entwickelnkann", erklärt Dr. Thomas Negele. "Wir haben festgestellt, dass diesbei den Besuchern sehr gut ankommt, besonders wenn die Vermarktungdieser Veranstaltungen über Social-Media-Kommunikation spitz auf diejeweilige Zielgruppe abgestimmt wird."Auch als Gesamtbranche ziehen Kinos und Verleiher im Marketing aneinem Strang: Eine gemeinsame Kommunikation im Rahmen der Kampagne"Kino. Läuft bei uns." soll die Lust auf großes Kino besonders in derjüngeren Zielgruppe stärken. "Events, richtig starke Filme undzukunftsweisende Technologien - ich gehe davon aus, dass uns daszweite Halbjahr nicht nur wieder in den Bereich der Umsatzmilliardebringt, sondern bin zuversichtlich, dass sich der Kinomarkt in denkommenden Jahren positiv stabil verhalten wird", erklärt JohannesKlingsporn abschließend.* Erfasst durch comScore Movies / Rentrak Germany GmbH,Halbjahrestrend 2018 (04. Januar - 04. Juli 2018).Über den HDFDer HDF KINO e.V. (Hauptverband Deutscher Filmtheater) ist dienationale Interessengemeinschaft der Kinos. Mit 620 Mitgliedsfirmen,die 3.230 Leinwände repräsentieren, ist der HDF KINO e.V. der größtenationale Kinoverband und die stärkste Interessenvertretung für dieKinobetreiber. 1950 in Wiesbaden gegründet, blickt der HDF Kino e.V.auf eine erfolgreiche und die Kinowirtschaft gestaltendeVerbandsgeschichte zurück. Der jetzige Sitz des Verbandes ist inBerlin.Über den VdFAls Interessenvertretung der Verleiher gründete sich 1948 derVerband der Filmverleiher e.V. mit Sitz in Wiesbaden (VdF). Er hatzur Zeit 25 Mitgliedsfirmen, die die gesamte Breite des Marktesabdecken. Der Zweck des Verbandes der Filmverleiher besteht in derBeratung, Vertretung und Wahrnehmung der Interessen derMitgliedsfirmen in gemeinsamen Angelegenheiten.Pressekontakt:Verband der Filmverleiher e.V.Johannes KlingspornGeschäftsführer / Managing DirectorNeue Schönhauser Str. 10, 10178 BerlinTel. +49 (030) - 27 90 739 - 10jklingsporn@vdfkino.dewww.vdfkino.deHDF KINO e.V.Vorstand: Dr. Thomas NegelePoststraße 30, 10178 BerlinTel.: +49 (030) - 23 00 40 - 41info@hdf-kino.dewww.hdf-kino.deZPR GmbHSandra von Zabiensky, Sandra BackhausAn der Alster 85, 20099 HamburgTel. + 49 (040) - 29 81 35 - 11/12sandra.vonzabiensky@z-pr.de / sandra.backhaus@z-pr.dewww.z-pr.deOriginal-Content von: Verband der Filmverleiher e.V., übermittelt durch news aktuell