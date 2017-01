Sommerurlaub: Anbietervergleich spart bis zu 35 Prozent bei gleicher Pauschalreise (FOTO)

München (ots) -Pauschalurlaub: Familie mit Kind spart durch Veranstaltervergleichin der Spitze 1.319 Euro - durchschnittlich 351 Euro / Frühbucherprofitieren von niedrigen Preisen und großen VerfügbarkeitenDurch einen Vergleich verschiedener Anbieter sparenPauschalurlauber bei der Reisebuchung bis zu 35 Prozent - beigleichem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung, derselbenReisezeit und demselben Abflugort.* Abhängig vom Veranstalter und demUrlaubsziel zahlt eine Familie mit Kind bis zu 1.319 Euro weniger füreine vergleichbare Pauschalreise - durchschnittlich 351 Euro.Frühbucher profitieren zudem von besonders günstigen Angeboten.Familien sparen durch Anbietervergleich mehr als ein Drittel beivergleichbarer PauschalreiseFür eine Woche im Dreisternehotel Altinkum Side (Türkei, AllInclusive) zahlt eine Familie beim günstigsten Anbieter 1.078 Euro,beim teuersten 1.666 Euro. Durch den Veranstaltervergleich spart sie588 Euro bzw. rund 35 Prozent bei vergleichbarer Leistung.Die größte absolute Ersparnis unter den 70 betrachtetenUrlaubshotels im Vergleich von knapp 90 Reiseveranstaltern ist aufden Malediven möglich: bis zu 1.319 Euro. Auch innerhalb Europaskönnen Urlauber mehrere hundert Euro sparen. Auf Kreta unterscheidensich die Preise um bis zu 545 Euro zwischen verschiedenenVeranstaltern, auf Fuerteventura um bis zu 395 Euro.Anbietervergleich spart im Schnitt 351 Euro - bei jeder drittenReise mehr als 400 Euro SparpotenzialBei fast jeder dritten Pauschalreise in der Betrachtung (21 von70) sind durch einen Veranstaltervergleich 400 Euro oder mehrErsparnis für eine dreiköpfige Familie möglich. Im Schnitt sparenFamilien 351 Euro. Bei mehr als drei Viertel der betrachtetenPauschalreisen liegt die Ersparnis für eine Familie zwischen demgünstigsten und dem teuersten Anbieter bei über 200 Euro.Frühbucher profitieren von günstigen AngebotenVorausplanende Urlauber profitieren sowohl von Frühbucherrabattenals auch von vielen verfügbaren Angeboten. Welcher Veranstalter füreine Pauschalreise jeweils das beste Angebot hat, hängt von vielenParametern ab: Region, Hotel, Flugkontingent, Zahl der Reisenden,Buchungszeitpunkt und Verfügbarkeiten. Zum Betrachtungszeitpunkthatten z. B. LMX, Neckermann, aber auch vtours oder JT häufiggünstige Angebote.*allgemeine Suchkriterien: mind. 80 ProzentWeiterempfehlungsquote, Reisedauer von sieben Tagen, Suchzeitraum:01.07. bis 31.08.2017, Angebote von mind. drei Reiseveranstaltern,zwei Erwachsene + ein Kind (elf Jahre,) inkl. Transfer, Abflugort:deutschlandweit, Übernachtungszeitraum, Verpflegung undZimmerkategorie je Hotel bei jedem Veranstalter gleich, allebetrachteten Angebote unter: http://ots.de/PqzFVÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell