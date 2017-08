Sommerurlaub 2018 ab sofort bei TUI buchbar / Ein Großteil des Angebots freigeschaltet, darunter auch die beliebten Hotelmarken und -konzepte

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Wer jetzt schon den Sommerurlaub 2018 planenmöchte, kann sich bei TUI bereits die beliebtesten Hotels undFerienanlagen sichern. Der weltweit führende Touristikkonzern hat fürseine deutschen Gäste einen Großteil des Angebots für denReisezeitraum von April bis Oktober 2018 zur Buchung freigeschaltet.Täglich kommen weitere Hotels hinzu. Die beliebten TUI-HotelmarkenRIU und TUI Blue sowie die Clubs von Robinson und TUI Magic Life sindschon heute komplett buchbar. Die Familienkonzepte TUI Family Lifeund Best Family sowie die TUI Sensimar Hotels für Erwachsene wurdenebenfalls bereits freigeschaltet. Frühentschlossene profitieren nebender freien Auswahl auch von attraktiven Frühbucherermäßigungen.Wer im Sommer 2018 eine Flugreise plant, findet in allenweltweiten Zielen attraktive Angebote für verschiedene Zielgruppen.In beliebten Reiseländern wie Spanien, Griechenland, Italien oder derTürkei sind heute bereits über die Hälfte aller Hotels buchbar.Auch bei den Fernreisen wächst das Angebot von Tag zu Tag. InAsien, Afrika, in der Karibik, im Indischen Ozean und im Orientkönnen Urlauber bereits aus dem kompletten Hotel- undRundreiseangebot wählen, gleiches gilt für Kanada sowie Latein- undSüdamerika. In allen weiteren Fernreisezielen wie den USA ist TUI miteinem großen Teil des Sommerangebots am Markt.Autoreisende, die ihren Sommerurlaub 2018 in Deutschlandverbringen möchten, können schon jetzt aus dem kompletten TUI-Angebotmit über 650 Hotels wählen. In Österreich ist die Mehrzahl der Hotelsfreigeschaltet, darunter die beliebten Best Family Hotels fürFamilien. In allen anderen Autoreisezielen wie Italien oder Kroatienstehen ebenfalls zahlreiche Angebote zur Auswahl.Preisbeispiele:Für Autourlauber: Eine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel TUI BlueFleesensee an der mecklenburgischen Seenplatte kostet bei eigenerAnreise ab 347 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück.Für Clubfans: Eine Woche im TUI Magic Life Club Plimmiri auf dergriechischen Ferieninsel Rhodos ist mit Flug undAll-Inclusive-Verpflegung ab 764 Euro pro Person im Doppelzimmerbuchbar.Für Fernreisende: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI SensimarKhaolak Beach-front Resort in Thailand kostet mit Flug ab 875 Europro Person im Doppelzimmer mit Frühstück.Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Stadthotel Riu Plaza New YorkTimes Square kostet ab 150 Euro pro Person im Doppelzimmer mitFrühstück.Buchbar in allen Reisebüros mit dem TUI-Zeichen sowie unterwww.tui.com/fruehbucher/.Diese Meldung sowie ein Foto finden Sie auch im Pressebereichunter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Kathrin Spichala, Tel. +49(0)511 567-2125Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell