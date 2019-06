Sommertendenz wird jetzt entschieden – Langfristig aufwärts!

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

in Sachen Trends der kommenden Wochen stehen die Aktienmärkte gerade am Scheidepunkt. Die nächste Woche dürfte Klarheit bringen, wohin es im Sommer geht. Doch unabhängig davon, wie die kurzfristige Entscheidung ausfällt, langfristig sind die Perspektiven glänzend. Denn:

Im historischen Vergleich sind die Aktienmärkte derzeit annähernd fair bewertet. In den USA liegt das durchschnittliche KGV (also das Verhältnis von Aktienkurs zu Unternehmensgewinn) bei 17 und in Europa bei 14. Das sind angesichts fehlender Anlagealternativen fairer Bewertungen nahe der historischen Mittelwerte. Spannend ist, dass die Tech-Riesen als Überflieger der vergangenen Monate deutlich günstiger zu haben sind als eher konservative Unternehmen. Das bedeutet:

Die Aktienmärkte haben noch Luft nach oben. Zudem sind die langfristigen Aufwärtstrends ungebrochen. Sollten die Börsen es schaffen, ihre Allzeithochs jetzt zu toppen, dürfte 2019 ein spektakulär positives Jahr für Aktien werden. Scheitern die Kurse, werden wir vermutlich erst Anfang des vierten Quartals neue Höchststände sehen. Dann gilt es im Sommer auf etwas günstigerem Niveau die Hausse-Positionen auszubauen.

Hier können Sie sich anmelden

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion