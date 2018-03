Sommerreifen: Preisvergleich spart bis zu 54 Prozent (FOTO)

München (ots) -Für identischen Reifensatz durch Anbietervergleich bis zu 296 Euroweniger zahlenBei Testsiegern durchschnittliches Sparpotenzial von 19 ProzentAutofahrer sparen beim Kauf neuer Sommerreifen bis zu 54 Prozent,wenn sie die Preise verschiedener Anbieter vergleichen. Der PirelliCinturato P 1 Verde 205/55 R16 91V kostete zum Betrachtungszeitpunktbeim teuersten Anbieter 138 Euro, beim günstigsten nur 64 Euro - eineErsparnis von 296 Euro für einen kompletten Reifensatz.*)Testsieger: prämierte Sommerreifen je nach Anbieter bis zu 33Prozent günstigerAuch bei den von Fachmagazinen ausgezeichneten Sommerreifen lohntsich der Vergleich.**) Im Schnitt der neun ausgewähltenSommerreifen-Testsieger sparen Kunden 19 Prozent. Beim Falken SinceraSN832 Ecorun 175/65 R14 82T beträgt das Sparpotenzial sogar 33Prozent. Der Michelin Pilot Sport 4 EL 225/45 R17 94Y kostet je nachAnbieter bis zu 21 Prozent bzw. 100 Euro pro Reifensatz weniger.Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-ReifenexpertenKunden, die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei denCHECK24-Reifenexperten eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher ihreBestellungen.*)CHECK24 Reifen Preisvergleich: https://reifen.check24.de/; Standaller genannter Preise: 09. März 2018**)ADAC: Sommerreifentest 2018 / Auto Zeitung: Sommerreifen-Test2018 / ACE-Lenkrad: Sommerreifentest 2018 / Auto Motor Sport:Sommerreifen-Test / Auto Bild: Sommerreifen-Test 2018 / Auto BildSportscars. Sommerreifen-Test 2018 / Auto Bild Allrad:Sommerreifen-Test 2018Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:CHECK24Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell