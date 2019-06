"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2019" live zeitversetzt in 3sat / Mit Gustavo Dudamel und Yuja Wang (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 20. Juni 2019, 21.45 UhrErstausstrahlungIm Juni laden die Wiener Philharmoniker zum alljährlichenSommernachtskonzert in den Schlosspark Schönbrunn ein. Unter dermusikalischen Leitung von Gustavo Dudamel spielen die PhilharmonikerWerke von Leonard Bernstein, George Gershwin, Antonín Dvorák undJohann Strauß (Sohn). Star des Abends ist die chinesische PianistinYuja Wang. 3sat zeigt das "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2019" livezeitversetzt im Rahmen des 3satFestspielsommers am Donnerstag, 20.Juni 2019, 21.45 Uhr.Musik allen Menschen zugänglich machen: Das hat sich derVenezolaner Gustavo Dudamel zur Aufgabe gemacht. Dieser Idee folgtauch das "Sommernachtskonzert Schönbrunn", das den Zuschauern beifreiem Eintritt hochkarätiges Programm bietet. Das Konzert findet einbreites Publikum: 2018 kamen mehr als 100.000 Besucher, und es wirdin über 80 Länder übertragen.3sat setzt den diesjährigen "Festspielsommer" am Samstag, 22. Juni2019, um 20.15 Uhr mit dem Konzert vom "Lucerne Festival 2018:Chailly und das Lucerne Festival Orchestra" fort. Dort feierte deritalienische Dirigent Riccardo Chailly sein 30-jährigesBühnenjubiläum. Walzer und wilde Revels, Ekstase und Eleganz - indiesem Konzert war alles zu hören, obwohl nur ein Komponist auf demProgramm stand: Maurice Ravel.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer20193sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell