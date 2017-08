Sommerloch? Von wegen!

Liebe Leser,

was für ein Wochenstart! Nein, keine Angst. Sie haben nichts an der Börse verpasst, da herrscht immer noch gähnende Langeweile. Aber bei mir privat und in der Firma ging es in den ersten Tagen der Woche schon hoch her. Zum einen sind meine beiden Töchter in der 5. Klasse und damit auch in einer neuen Schule. Und da gibt es natürlich am ersten Abend viel zu erzählen. Neue Schulkameraden, neue Lehrer, neue Bücher (unglaublich, was die Kindern heutzutage alles so mitschleppen müssen) und natürlich viel Aufregung. An den Kindern merkt man, dass man älter wird …

Und in der Firma gibt es auch viel Neues. Zum einen hat gestern zum ersten Mal in der Historie der r2:finance GmbH ein Lehrling bei uns angefangen. Fabian wird bei uns das Handwerk des Mediengestalters erlernen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir damit einem jungen Menschen die Chance geben, sich eine berufliche Karriere aufzubauen, und wir gleichzeitig unseren eigenen Nachwuchs „heranzüchten“ (man möge mir bitte diesen Ausdruck verzeihen) können. Und Nachwuchs brauchen wir dringend, denn das Geschäft boomt.

Um Platz zu schaffen für unseren demnächst anstehenden Umbau unseres Bürohauses haben wir gestern – ebenfalls zum ersten Mal – einen Sonderverkauf oder neudeutsch „Sale“ gestartet. Alle noch vorhandenen DVDs müssen raus und die von uns dafür veranschlagten Preise scheinen bei unseren Kunden so gut anzukommen, dass wir heute Morgen aus dem Staunen nicht herauskamen. Nachdem wir gestern um 17:30 Uhr eine Email an alle Kunden und Interessenten versandt haben, liefen im Minutentakt die Bestellungen ein, und während ich dies hier schreibe, sagt mir mein Büroleiter Michael, dass die ersten Produkte scheinbar schon ausverkauft sind. Und so steht nun das komplette Team im Backoffice und verpackt Hunderte von DVDs. ACHTUNG WERBUNG: Wenn Sie also noch eine oder mehrere der DVDs zum Schnäppchenpreis erwerben möchten, dann beeilen Sie sich bitte!

Link zum Sale einfügen

Und wäre das nicht alles schon genug, laufen auch schon die Vorbereitungen für die 4. Auflage des Webinars „Optionshandel für kleine Konten“, welches am 24.10.2017 starten wird. Hier haben wir ja mit der ersten Auflage 2015 ein reales Konto mit einem Startkapital von 5.000 EUR angefangen zu handeln. Per heute steht dieses Konto bei 20.100 EUR und mein Ziel ist es, dieses Konto noch auf 25.000 EUR hoch zu handeln. Denn der Handel an der Börse ist und bleibt unser Hauptgeschäft. Egal ob unsere eigenen Konten, unser Handel für die Managed Accounts bei der FX Flat-Wertpapierhandelsbank, unsere Konten, die wir live mit unseren Coaching-Kunden handeln, unsere Konten im Börsendienst – alles was wir tun, ist und wird immer live und real sein! Viele reden über Börse, wir handeln!

Und das es demnächst auch mit unserem Coaching der Stufe 2 wieder losgeht, dass wir ein Seminar mit unserem Kollegen Mario Lüddemann im Oktober veranstalten, dass ich bei den IB-Days und bei der World of Trading dabei sein werde usw., das alles hebe ich mir aber für nächste Woche auf.

Ein Beitrag von Jens Rabe.