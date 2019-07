Erfurt (ots) -Wenn der Wecker morgens Pause hat und die Hausaufgaben ruhen, sindsie endlich da: die langersehnten Ferien! Jetzt heißt es: Nichts wieraus aus dem Alltag und rein ins Sommerabenteuer! KiKA begleitet dieschönste Zeit des Jahres mit sommerlichen Spielfilmen, einerWunschserien- und Foto-Aktion sowie Show- und Serien-Premieren.Sommerkino ab 6. JuliMit frechen Spielfilmen holt KiKA in den Ferien immer samstags um14:00 Uhr das Kinofeeling ins heimische Wohnzimmer. Die Komödie "Fünfin der Wildnis" (KiKA) am 6. Juli begleitet eine Safarigruppe aufAbwegen. In "Familienchaos - All inclusive" (ZDF/KiKA) am 13. Julisorgt eine Familie für mächtig Durcheinander an ihrem Urlaubsort. Fürden alleinerziehenden Vater Pa in "Vater hoch vier" (KiKA) wirdunterdessen jeder Tag zum Abenteuer. Die fünfteilige Filmreihe zeigtKiKA am 20. und 27. Juli sowie am 3., 10. und 17. August. In"Tsatsiki - Papa und der Olivenkrieg" (NDR) am 24. August versuchtder junge Tsatsiki, den Olivenhain seiner Familie vor der Abholzungretten.Wunschserien-Voting vom 8. bis 28. JuliBei KiKA werden Programmwünsche wahr. Bei der Aktion "DeineWunschserie im Sommer" können Zuschauer*innen abstimmen, was sie gernbei KiKA sehen möchten. Sechs Animationsserien stehen zur Auswahl.Das Voting beginnt pünktlich zum Auftakt des Ferienprogramms am 8.Juli auf kika.de. Die Wunschserie zeigt KiKA vom 31. Juli bis 25.August täglich um 19:00 Uhr."Schloss Einstein"-Foto-Wettbewerb vom 15. Juli bis 6. AugustFans von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) können sich auf einbesonderes Sommer-Special freuen. Am 15. Juli startet auf kika.deeine Mitmach-Aktion, bei der sich Fans mit ihrem Foto in der Serieverewigen können. Dazu sind alle Zuschauer*innen aufgerufen, Fotosoder Selfies einzusenden, die sie in Siegerpose zeigen. Aus allenEinsendungen werden fünf Fotos ausgewählt, die in der kommendenStaffel auf einer "Wall of Fame" zu sehen sein werden. Außerdem gibtes KiKA- und "Schloss Einstein"-Fanpakete zu gewinnen.Neues Show-Format "TanzAlarm Club" ab 5. AugustAm 5. August feiert die Mitmach-Show "TanzAlarm Club" (KiKA)Premiere. Das in Erfurt produzierte Format ist eine Unterhaltungsshowmit prominenten Gästen wie Prince Damien, Robeat oder Bürger LarsDietrich. In musikalischen Contests können die Studiogäste undZuschauer*innen ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. Mit dabeisind auch der TanzTapir, Moderatorin Singa sowie die TanzAlarm-Kids.KiKA zeigt den neuen "TanzAlarm Club" in der Zeit vom 5. bis 16.August montags bis freitags jeweils um 13:45 Uhr sowie am 10., 17.und 24. August jeweils um 10:20 Uhr.Serien-Premieren, Shows und Staffelstarts ab 12. AugustErstmals zeigt KiKA die Live-Action-Serie "Sam Fox: ExtremeAdventures" (ZDF), in der ein australischer Teenager gefährlichenTieren und Naturkatastrophen trotzt. Die Doppelfolgen sind ab 12.August montags bis donnerstags um 20:10 Uhr zu sehen. Dieschlechteste Schülerin der Graustein-Hexen-Akademie, Mildred Hoppelt,verzaubert ihr Publikum unterdessen in der dritten Staffel von "Einelausige Hexe" (ZDF) ab 14. August immer montags bis freitags um 17:35Uhr. Am 19. August startet die neue Staffel von "krass nass! DieTigerenten Club Sommerspiele 2019" (SWR). Erstmals stellen sich zwölfTeams aus besten Freundinnen und Freunden dem Wasser-Parcours undspielen um den Titel "krass nass! - Champion 2019". KiKA zeigt diekrass-nasse Spiel-Show montags bis freitags um 13:45 Uhr.Auf kika.de gibt es in der Ferienzeit ein sommerlichesGewinnspiel. Alle Ferien-Highlights sind auch im KiKA-TEXT ab Seite600 einsehbar. Ausgewählte Sendungen können darüber hinaus imKiKA-Player und unter kika.de angeschaut werden.Zusätzliche Programminformationen und Fotos finden Sie in derKiKA-Presselounge unter www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell