Sommerhighlights bei TVNOW

TVNOW präsentiert im Sommer neben dem neuenTVNOW-Original "Paradise Hotel" neue Staffeln starker RTL-Formate wie"Die Bachelorette" oder das "Das Sommerhaus der Stars". Auch Fansinternationaler Fiction können sich dank der schwedischenMysteryserie "Hidden" mit August Wittgenstein und der dritten Staffelvon "Mary Kills People" auf weitere Programmhighlights in den heißenMonaten freuen. Zudem startet die komplette Staffel der neuenVOX-Sendung "Endlich kapiert?!" bei TVNOW.Geld oder Liebe?: Paradise HotelElf Singles stehen im August zum Check-in ins "Paradise Hotel"bereit. Liebe, Lust, Eifersucht und Drama all-inclusive! Bei heißenDates und wilden Partys lässt keiner etwas anbrennen. Wöchentlichmüssen die Singles Paare bilden. Doch ein Single ist zuviel - und fürdiese(n) heißt es dann "Check-out" und ein neuer Single zieht ein. ImFinale wartet auf das Gewinnerpärchen ein unmoralisches Angebot -Geld oder Liebe? TVNOW zeigt wöchentlich eine Folge des TVNOWOriginals. Die erste Folge wird auch bei RTL zu sehen sein und ist imFree-Paket abrufbar, alle weiteren Folgen gibt es im Wochenrhythmusund im Premium-Paket von TVNOW zu streamen. Infos & Bilder imNewsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Paradise-Hotel-die-neue-Guilty-Pleasure-ein-TVNOW-OriginalLiebe oder Ärger im Paradies: Die Bachelorette & Das Sommerhausder Stars Bei der RTL-Show "Die Bachelorette" kämpfen ab 17. Juli beiRTL (20.15 Uhr) 20 attraktive Single-Männer um eine heiße Lady. Werwird der Auserwählte der neuen Bachelorette, Gerda Lewis? Bei derRTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" ziehenacht Promipaare unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den Titel"DAS Promipaar 2019". Beim emotionalen Pauschalurlaub in Portugalwird jedoch mit harten Bandagen gespielt. Wer wissen möchte, wie esin den Shows weitergeht, kann bei TVNOW die jeweils nächste Folge biszu vier Tage vor TV-Ausstrahlung abrufen. Infos & Bilder sind imNewsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Das-Sommerhaus-der-Stars-Kampf-der-Promipaare-00012Totgesagte leben länger: HiddenJonas bewohnt in einer tristen Arbeitersiedlung eine kleineWohnung und arbeitet beharrlich darauf hin, sein Studiumabzuschließen. Nach einem Unfall nimmt sein Leben eine dramatischeWendung. Er stirbt - doch er erwacht wieder mit scheinbarübernatürlichen Kräften. Jedoch scheint er kein Einzelfall zu sein,im modernen Stockholm geschehen weitere, mysteriöse Dinge. Über alldem steht ein dunkles Geheimnis. In der Hauptrolle überzeugt dercharismatische Schauspieler August Wittgenstein ("Das Boot", "Ku'damm59", "Illuminati"). Bei TVNOW ist die komplette erste Staffel derschwedischen Mysteryserie bereits ab dem 1. Juli exklusiv abrufbar.Infos & Bilder im Newsroom:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Hidden-00001Wer darf sterben?: Mary kills people (Staffel 3) Die MedizinerinDr. Mary Harris führt ein spektakuläres Doppelleben. Tagsüber ist sieMutter und Ärztin in der Notaufnahme, nachts bringt sie gemeinsam mitdem ehemaligen Chirurgen Des Bennett unheilbar kranke Patienten umdie Ecke. Doch als die Polizei beginnt ungeklärte Todesfälle zuuntersuchen, wird Marys Leben schlagartig chaotisch und sie drohtaufzufliegen. Auf TVNOW sind alle drei Staffeln der kanadischenDramaserie abrufbar. Infos & Bilder im Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Mary-Kills-People-Staffel-2Denkzettel der besonderen Art: Endlich kapiert?! Kleine Denkzettelsenden, Mut zusprechen oder einfach nur einmal Danke sagen - das sinddie Nachrichten, die Moderator und Comedian Lutz van der Horst ab dem15. Juli (22.15 Uhr) bei VOX in "Endlich kapiert?!" überbringt. AlsBotschafter inszeniert er aufwendige Versteckte-Kamera-Situationen,die die Empfänger völlig überraschend in ihrem Alltag treffen. TVNOWzeigt die komplette erste Staffel der Show bereits ab dem 8. Juli!Infos & Bilder im Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Endlich-kapiert-mit-Lutz-van-der-Horst