Sommergefühl der besonderen Art / Eurojackpot geht mit 55,3 Millionen Euro in die Tschechische Republik (FOTO)

Münster (ots) -Am Freitag (14.06.2019) ging es bei der Lotterie Eurojackpot umeinen Jackpot von mehr als 50 Millionen Euro im obersten Gewinnrang.Bei der Ziehung im finnischen Helsinki wurden die Gewinnzahlen 8, 23,40, 41 und 42 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 10 ermittelt. EinSpielteilnehmer aus der Tschechischen Republik konnte alle Zahlenrichtig vorhersagen. Die Ausbeute von 55.280.363,70 Euro kann sichsehen lassen, ist es doch schließlich der bisher zweithöchsteEurojackpotgewinn im Jahr 2019. Der Jackpot war vorher vier Ziehungenin Folge nicht geknackt worden.Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation: "Wirgratulieren und wünschen viel Freude mit dem 55-fachenMillionengewinn! Das nennt man wohl ein Sommergefühl der besonderenArt!"In der Gewinnklasse 2 konnten zwei weitere Tipper zu Millionärenwerden und freuen sich über Gewinne in Höhe von je 1.069.537 Euro.Die glücklichen Gewinner kommen aus Nordrhein-Westfalen und Ungarn.Zuletzt war der Eurojackpot am 10. Mai 2019 geknackt worden. Zudem damaligen Zeitpunkt war der Jackpot auf 90 Millionen Euroangestiegen und wurde von zwei Spielteilnehmern ausNordrhein-Westfalen und Polen geknackt, die jeweils 45 Millionen Euroabräumten.Die Tschechische Republik nimmt seit dem Jahr 2014 an der seit2012 angebotenen Lotterie Eurojackpot teil. Der aktuelle55-Millionen-Gewinn ist der bisher zweitgrößte Eurojackpotgewinn imLand. Ein tschechischer Spielteilnehmer war es auch, der erstmals imMai 2015 den maximalen Jackpot von 90 Millionen Euro abräumen konnte.Zur kommenden Ziehung am 21. Juni steht der Jackpot wieder beiseiner Startsumme von 10 Millionen Euro. Mitspielen kann man in allenLotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell