Sommerferien lassen Mietwagenpreise um 50 Prozent steigen (FOTO))

München (ots) -Stärkster Preisanstieg in Griechenland - Mietwagen bis zu 108Prozent teurer / In Spanien kosten Mietwagen trotz Ferien maximal 35Euro am Tag / Kunden profitieren von frühzeitiger BuchungIn den Ferien zahlen Verbraucher für einen Mietwagen außerhalbDeutschlands deutlich mehr als zu anderen Zeiten. Die Preise für einLeihfahrzeug stiegen in Urlaubsländern um 50 Prozent im Vergleich zumJahresmittel 2016.*)Unter den meistgebuchten Urlaubsländern der CHECK24-Kunden**)stiegen die Preise in Griechenland am stärksten: in der Spitze um 108Prozent. Relativ günstig fahren Urlauber in Spanien. Auch in denFerien zahlen Kunden im Schnitt maximal 35 Euro pro Tag. ZumVergleich: In den USA werden im Sommer 56 Euro pro Tag fällig."Urlauber sollten bereits jetzt ihren Mietwagen für dieSommerferien 2017 buchen", empfiehlt Dr. Dominik Faber,Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24.de. "Die Kontingente derVermieter sind noch groß und Kunden bekommen garantiert diegewünschte Fahrzeugklasse."Mietwagenpreise ziehen in den Sommerferien deutlich anAm stärksten stiegen die durchschnittlichen Mietwagenpreise derüber CHECK24.de gebuchten Leihwagen in beliebten Urlaubsländern inden Sommerferien. In der Spitze kostete ein Mietwagen pro Tagdurchschnittlich 42 Euro. Im Jahresmittel zahlten Reisende 28 Europro Tag.Auch in den Oster- und Weihnachtsferien ziehen die Preise füreinen Leihwagen an. Während die Preise in den Sommerferien um bis zu50 Prozent über dem Jahresdurchschnitt lagen, stiegen sie zuWeihnachten nur halb so stark (plus 25 Prozent) an. In denOsterferien zogen die Preise zwar auch leicht an, überschritten dendurchschnittlichen Tagespreis von 28 Euro aber nicht.Griechenlandurlauber müssen mit den größten Aufschlägen in denSommerferien rechnen. Sie zahlten in der Spitze mehr als doppelt soviel wie im Jahresmittel. Statt 24 Euro pro Tag wurden imSommerurlaub 50 Euro fällig.In Spanien, dem meistgebuchten Urlaubsland der CHECK24-Kunden,sind Mietwagen relativ günstig zu haben. Selbst in den Ferienzeitenzahlten Kunden im Schnitt maximal 35 Euro pro Tag.In den USA zahlten Urlauber für einen Mietwagen mitdurchschnittlich 44 Euro pro Tag deutlich mehr als in denbeliebtesten europäischen Urlaubsländern. Aufgrund des hohenPreisniveaus fielen die Aufschläge in den Ferien mit 27 Prozent aberrelativ moderat aus.Mietwagen rechtzeitig buchen und gewünschte Fahrzeugklasse sichernGerade zu Ferienzeiten kann es aufgrund der gesteigerten Nachfragepassieren, dass in der gewünschten Fahrzeugklasse kein Mietwagen mehrverfügbar ist. Familien, die den Kinderwagen in einem Van verstauenoder Paare, die mit einem Cabrio durch ihren Urlaub kurven wollen,sollten deshalb frühzeitig buchen. Schöner Nebeneffekt: Bei großenKontingenten profitieren Kunden von günstigen Mietwagenpreisen.*)Informationen zur Methodik sowie weitere Grafiken abrufbar unterhttp://ots.de/hE9BL**)in der Reihenfolge der Buchungsanteile: Spanien, Italien, USA,Portugal, Griechenland