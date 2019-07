Sommerferien an deutschen Flughäfen gut gestartet - Pünktlichkeit gegenüber dem Vorjahr verbessert

Berlin (ots) - Ganz oben auf der Agenda: Pünktlichkeit andeutschen Flughäfen. Besonders in den verkehrsreichen Sommermonatenwerden Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit im Luftverkehr wieder aufeine harte Probe gestellt. Der Flughafenverband ADV zieht eineermutigende Bilanz.Die gute Nachricht für die Fluggäste: Trotz neuer Spitzenwerte zuBeginn der Sommerferien bei der Zahl der Reisenden und bei denFlugbewegungen hat sich die Pünktlichkeit deutlich verbessert. Auchist die Zahl der Flugstreichungen an allen deutschen Flughäfen starkzurückgegangen. Sorgenvoll stimmen die flugsicherungsbedingtenVerspätungen. Die Fluggesellschaften hingegen haben durch zahlreicheMaßnahmen erfolgreich ihre Flugpläne stabilisiert.Die strukturierten Rückmeldungen der Flughäfen zurPünktlichkeitsentwicklung fasst ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beiselwie folgt zusammen: "Erfreulich ist, dass wir an allen Standorten, obgroß oder klein, ob Drehkreuz oder dezentraler Flughafen einedeutliche Reduzierung von Flugstreichungen sowie eine verbessertePünktlichkeit verzeichnen. Nur in Einzelfällen kam es an denPassagierkontrollen zu längeren Wartezeiten. Ich bin zuversichtlich,dass auch für den noch bevorstehenden Ferienstart in Bayern undBaden-Württemberg Ende Juli ein vergleichbares Resümee gezogen werdenkann".Die von den Flughäfen ergriffenen, zahlreichen Maßnahmen zeigenWirkung. Der Betrieb an den Flughäfen läuft stabil. Die Verbesserungder Pünktlichkeit lässt sich auf folgendes Maßnahmen-Portfoliozurückführen:- Aufstockung des Personals in den Bodenverkehrsdiensteninsbesondere in Spitzenzeiten, z. B. durch flexible undanreizbasierte Dienstplangestaltung- Optimierte Zuführung der Fluggäste zu allen Kontrollstelleneinschließlich sog. "fast lanes", um die vorhandenenKontrollkapazitäten allen Fluggästen bedarfsgerecht zur Verfügung zustellen und Wartezeiten insgesamt zu minimieren- Vergrößerung der Flächen für Sicherheitskontrollen und Schaffungneuer Kontrollspuren an zahlreichen Standorten- An einigen Flughäfen mit einer Nachtschließung frühzeitigereBetriebsstarts am Morgen für Check-In und Kontrollspuröffnungen- Innovationen bei der Passagier- und Handgepäckkontrolle, z. B.Tests von zukunftsweisender Kontrolltechnik an einzelnen Flughäfen- Vertiefte Zusammenarbeit mit der Bundespolizei zur Organisationder Abfertigung bei den Grenzkontrollen- Projekte für eine verstärkte Automation sowie für einen besserenDatenaustausch zur Planung des Personaleinsatzes und derSchalterbesetzung- Modernisierungsmaßnahmen und Umbauten für eine verbesserteNutzung zusätzlicher Flächen für Passagiere und Flugzeuge- Strukturierter Standortdialog zur Umsetzung derOptimierungsmaßnahmen mit den Systempartnern Airlines, Flugsicherungund Handling- Breite Öffentlichkeitskommunikation zur Vorbereitung derFluggäste zum Aufenthalt am Flughafen, z. B. rechtzeitigesEintreffen, richtiges PackenTrotz des zuversichtlich stimmenden Ferienstarts warntHauptgeschäftsführer Beisel: "Die Anstrengungen der Flughäfen undSystempartner müssen weitergehen. Denn erst in den kommenden Tagenund Wochen zeigt sich, wie tragfähig und stabil die Abläufe sind,wenn Terminals, Vorfelder und auch der von der Flugsicherungkontrollierte Luftraum dauerhaft Höchstbelastungen ausgesetzt sind.Die Flughäfen unternehmen alles, was in ihrem Einflussbereich steht,um einen stabilen Flugbetrieb sicherzustellen. Ein Sommerchaos wie2018 darf sich nicht wiederholen."Die Flughäfen brauchen allerdings auch die Unterstützung aus derPolitik. Der Flughafenverband ADV richtet deshalb eine klareForderung an die Entscheider in Bund und Ländern: Einebedarfsgerechte Erweiterung der Flughäfen ist unausweichlich. DieKapazitätsreserven an den großen Standorten sind zunehmend erschöpft.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell