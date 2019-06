Sommerferien: Preise für Mietwagen steigen im Schnitt um bis zu 54 Prozent (FOTO)

München (ots) -- Preise in Griechenland und Portugal verdoppeln sich sogar, inden USA nur moderater Anstieg- In Spanien kostet ein Leihwagen trotz Anstieg im Schnitt maximal29 Euro pro Tag- CHECK24-Mietwagenexperten beraten bei allen Fragen zurMietwagenbuchungDie Mietwagenpreise während der bevorstehenden Sommerferien steigen in beliebtenUrlaubsländern an. In der teuersten Ferienwoche zahlen Urlauber für ihrLeihfahrzeug durchschnittlich 40 Euro pro Tag. Das sind 54 Prozent mehr als imJahresmittel (26 Euro).*) Am stärksten fällt der Preisanstieg in Griechenlandund Portugal aus. In beiden Ländern wird in den Sommermonaten mehr als doppeltso viel Wagenmiete fällig als über das gesamte Jahr hinweg. Vergleichsweisewenig steigen die Mietwagenpreise in den USA - 24 Prozent verglichen mit demJahresschnitt. Dieser liegt mit durchschnittlich 46 Euro pro Tag aber deutlichüber den europäischen Urlaubsländern."Auch wenn es in beliebten Ferienländern wie Spanien oder Italien ausreichendMietwagenkontingente gibt, beobachten wir aufgrund der steigenden Nachfrage inden Sommermonaten regelmäßig deutliche Preisanstiege", sagt Dr. AndreasSchiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Urlauber sollten alsonicht mehr länger warten, denn je kurzfristiger die Mietwagenbuchung, destohöher sind die Kosten üblicherweise."Spanien beliebtestes Ziel für Reise mit dem Mietwagen - Fahrzeuge dortvergleichsweise günstigIn keinem anderen Land buchen CHECK24-Kunden so häufig einen Mietwagen wie inSpanien. Dort kosten Leihfahrzeuge im Sommer 61 Prozent mehr als imJahresdurchschnitt. Trotzdem bewegen sich die Mietpreise auf einemvergleichsweise niedrigen Niveau: Selbst in der Hauptreisezeit zahlenMietwagenkunden durchschnittlich maximal 29 Euro pro Tag.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreie Stornierung bis 24Stunden vor AbholungVerbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben, erhalten bei denüber 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagenkönnen im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniertwerden. Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestesMietwagenportal mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.*)Datengrundlage: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 im Jahr 2019 mit Abholungaußerhalb Deutschlands; Urlaubsländer in der Einzelbetrachtung (sortiert nachBuchungsanteilen): Spanien, Italien, Portugal, USA, Griechenland; weitereInformationen zur Methodik und Preisverläufe der betrachteten Länder unter:http://ots.de/JdRzDsÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweitmit Hauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Quelle: href='https://mietwagen.check24.de/'>https://mietwagen.check24.de/Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell