Sommerdrinks: Fünf Gründe, den besten Teil des Tages ab sofort mit einem Aperitivo einzuläuten (FOTO)

Oberhaching (ots) -In immer mehr deutschen Städten eröffnen Bars, die den entspanntenFeierabenddrink noch einmal ganz neu in den Mittelpunkt rücken. Ebengenau so, wie bei der Aperitivo-Kultur in Italien, wo der Übergangvom geschäftigen Tagwerk zu den schöneren Seiten des Lebens schonseit Jahrzehnten als Highlight inszeniert wird. Traditionell werdenhier zum Bitter-Aperitif kleine Snacks gereicht. Um diesen Moment desgenussvollen Innehaltens, den sogenannten "Camparitivo", sozusagenden Aperitivo auf Campari-Art, kreisen auch die neuen Drink-Kreationen Campari Amalfi und Campari Mezzo Mezzo. Für beide brauchtman nur wenige Zutaten, sie sind easy zu mixen und deshalb bestensfür Spontanbesuch zu Hause geeignet. Hier kommen noch fünf weitereGründe, warum der Aperitivo in Zukunft zu unseren liebstenFeierabendritualen gehören dürfte:So ein bisschen Italo-Leichtigkeit entspannt ungemeinUm schneller vom Alltag abschalten zu können, tut es gut, bewussteStoppzeichen zu setzen. Sei es, indem wir kurz auf dem Balkon dieAbendsonne genießen oder uns auf dem Heimweg spontan in dieLieblingsbar setzen und noch Freunde dazu rufen. Denn der Übergangvon Business zu Pleasure sollte auch im Alltag öfter zelebriertwerden. Etwa mit einem Campari Amalfi, ein Aperitivo-Drink, dessenName von der italienischen Amalfiküste inspiriert ist, ein berühmtesAnbaugebiet für Zitrusfrüchte. Erfunden hat den Campari Amalfi AndiTill vom "Pacific Times" München: Hierfür ein Glas (bis oben) mitEiswürfeln füllen, 1 Teil Campari hinzugeben, mit 2 Teilen BitterLemon und einem Spritzer frischen Grapefruitsaft auffüllen. Seitlicheinen Grapefruitschnitz dazugeben.Man darf sich nur aufs Wesentliche konzentrierenAuch bei den neuen "Camparitivo"-Rezepten ist Campari der Star imGlas, welcher von wenigen Zutaten wie Eiswürfeln, einem Filler undfrischen Säften aromatisch umschmeichelt wird. Für den Campari MezzoMezzo füllen wir ein Glas (bis oben) mit Eiswürfeln, darüber gebenwir dann 1 Teil Campari, der mit 2 Teilen Orangensaft und 2 TeilenTonic Water aufgefüllt wird. Jetzt noch ein Orangenschnitz zurDekoration und fertig ist ein Drink, der Eindruck schindet - und dasganz ohne aufwendige Vorbereitungen. Marvin Jacob von der "TheBoilerman Bar" München hat mit dem Campari Mezzo Mezzo eine Hommagean den Klassiker Campari-O kreiert, der in seiner Neuinterpretationaber deutlich leichter und prickelnder daherkommt.Noch nie war es so leicht, ein guter Gastgeber zu seinDie Drinks stehen, fehlen nur noch ein paar Häppchen, denn dieBitternoten in Campari machen Appetit. Doch keine Bange, jetzt istweder ein Drei-Gänge-Menü noch kulinarisch Ausgefallenes gefragt.Traditionell italienische Snacks wie Schinken, Oliven, Parmesan undNüsschen sind die idealen Begleiter zum "Camparitivo" und lassen sichohne viel Aufwand vorbereiten. Angerichtet wird alles in kleinenSchälchen, in denen selbst dazu gemogelte Pizzastreifen vomLieferservice köstlich wie nie aussehen. Am Tisch oder im Stehen, inder Küche oder auf dem Balkon - es entsteht automatisch eingeselliges Hin- und Herreichen.Frühe Verabredungen erhalten die FreundschaftAuch in solchen Situationen ist ein "Camparitivo" unser Retter:Denn wer kennt es nicht, wenn man schon beim Schritt aus dem Büroerschöpft ist und eigentlich ein Treffen zum Dinner zugesagt hat, dasallerdings erst um 20 Uhr beginnt. Statt jetzt Stunden mit zähemWarten überbrücken zu müssen, starten solche Dates ab sofort früher,dann haben alle Beteiligten noch mehr Energie und bekommen außerdemmehr Tageslicht ab als sonst.Aperitivo-Fans sind ganz schön ausgeschlafenDie Öffnungszeiten der angesagten neuen Bar "Standard" in Hamburg?17 bis 22 Uhr. Die Gefahr von einem versumpften Abend mitten in derArbeitswoche entsteht also gar nicht erst. Denn hier geht es mehr umdas neue Ritual, das Beisammensitzen in netter Atmosphäre - mitkühlen Drinks, Snacks und anregenden Gesprächen. Und wenn uns dielieben Freunde dann doch noch zu einem weiteren Gläschen überreden,besteht eine gute Chance, dass es nicht mal acht Uhr ist, man alsoeinen entspannten Zeitpuffer vor dem geplanten Nachhausegehen hat.Echt praktisch, oder? Apropos: So ein "Camparitivo" ist natürlichauch ideal geeignet, um samstagnachmittags in den entspannten Teildes Wochenendes zu starten oder sonntags noch ein bisschen in all derfreien Zeit zu schwelgen. Eben das Leben zu feiern, wenn sich derMoment einfach richtig anfühlt.ÜBER CAMPARI DEUTSCHLANDCampari Deutschland ist eines der führendenSpirituosen-Unternehmen in Deutschland und eine Tochtergesellschaftder Campari Group, die weltweit zu den bedeutendsten Playern imSpirituosensektor zählt. Campari Deutschland bietet ein fokussiertesSortiment internationaler, erfolgreicher Premium-Lifestyle Marken an.Hierzu zählen zum einen die im Besitz der Campari Group befindlichenMarken Campari, Appleton Estate, Aperol, Bulldog Gin, Averna, Cynar,Cinzano, Ouzo 12, SKYY Vodka, Glen Grant, Wild Turkey, Sagatiba,Espolón, Crodino sowie die Premium Liköre Frangelico, Grand Marnierund American Honey. Des Weiteren gehören zum erfolgreichen Portfoliodie Distributionsmarken des Familienunternehmens William Grant & Sons(Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Grant's, The Balvenie, Hendrick's,Sailor Jerry und Monkey Shoulder), Molinari Sambuca Extra sowie dieMarken von Heaven Hill (Carolans und Irish Mist).Weitere Informationen unter: www.campari-deutschland.deÜBER DIE CAMPARI GROUPDie Campari Group zählt zu den bedeutendsten Unternehmen imSpirituosensektor, vertreten in über 190 Märkten weltweit mit einerführenden Position in Europa sowie Nord- und Südamerika. DasUnternehmen wurde 1860 gegründet und ist heute der 6. größte Playerin der Premium Spirituosen-Industrie weltweit. Das Portfolio setztsich aus über 50 Premium und Super Premium-Marken zusammen, darunterweltweit bekannte Marken wie Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYYVodka, Wild Turkey und Grand Marnier. Die Campari Group mit Hauptsitzin Mailand, Italien, besitzt 18 Produktionsstätten in aller Welt undverfügt in 20 Ländern über eigene Vertriebsorganisationen. DieWachstumsstrategie zielt darauf ab, organisches Wachstum durchstarken Markenaufbau und externes Wachstum durch selektiveAkquisitionen von Marken und Unternehmen zu kombinieren. DasUnternehmen beschäftigt ca. 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien desMutterunternehmens Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI -Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der Mailänder Börse notiert.Please enjoy our brands responsibly. 