Der Sommerdrink 2019: Pussanga Wild Berry - Fruchtig und exotisch! (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Heidelberg (ots) -Fruchtig, würzig, mit einer dezenten Schärfe, so schmeckt"Pussanga Wild Berry". Auf der diesjährigen ProWein in Düsseldorfwaren die Besucher begeistert von diesem exotischen Sommer-Drink. Mannehme einen Teil Pussanga Liqueur, 4 Teile Schweppes Russian WildBerry, etwas Limette, einen Schuss Prosecco, dazu Beeren der Saisonund fertig ist der spritzige Sommerdrink.Gründerin und Naturstoff-Chemikerin Petra Spamer-Riether hatte diePussanga Pflanzen Ende der achtziger Jahre in Peru bei den Indianernim Amazonas Gebiet entdeckt. Vor sechs Jahren begann sie einemagische Rezeptur zu kreieren u.a. mit reinem Granatapfel, demLiebesapfel in der Mythologie, mit Ingwer und Chilischoten, Kardamom,wertvoller Bourbon-Vanille und das Besondere: die Pussanga Pflanzenaus Peru, denen man einen aphrodisierenden Charakter nachsagt.Produziert wird die edle Spirituose, die schon mehrereinternationale Preise und Medaillen gewonnen hat, in einer kleinenManufaktur auf Gut Schwechow zwischen Hamburg und Berlin. JederArbeitsschritt geschieht in Handarbeit, jede Flasche ist ein Unikat.Pussanga kann man pur und "on the rocks" trinken. Mit anderenSpirituosen wie Gin, Rum oder Mezcal entstehen wundervolle Cocktails.Auch die Barwelt hat Pussanga entdeckt. Bei der ersten PussangaSommerdrink Competition im März hat Guilherme Klipp Gonzatti aus derrenommierten Bar "Provocateur" in Berlin mit seinem Drink "MoulinRouge" den ersten Preis gewonnen. Eine leckere Rezeptur mit Pussanga,Orangensaft und Früchtetee."Ich arbeite sehr gerne mit Pussanga", sagt Bartender GuilhermeKilpp Gonzatti. "Es ist ein besonderer Liqueur: fruchtig, mit einerleichten Schärfe und dieser dezenten Bitternote aus derPussanga-Wurzel. Sie gibt allen Drinks und Cocktails das gewisseEtwas. Pussanga hat eine hervorragende Mixability vom Gin angefangenüber Tequila, Mezcal bis hin zu einem rauchigen Whisky", so KilppGonzatti.Das Familienunternehmen entwickelt sich stetig. Seit 5 Jahren gibtes Pussanga in Deutschland im gut sortierten Fachhandel, bei GaleriaKaufhof, KaDeWe, in ausgewählten Rewe Center Märkten sowie im eignenOnline Shop und bei Amazon. Seit 2 Jahren ist Pussanga auch inÖsterreich und der Schweiz verfügbar. Ab sofort ist der Bitterliqueurauch in England erhältlich!Für zu Hause kann man leicht einen Pussanga Wild Berry mixen. Esbraucht nicht viel: 1 Teil Pussanga Liqueur, 4 Teile SchweppesRussian Wild Berry, etwas Limette, einen Schuss Prosecco, dazu Beerender Saison und fertig ist der exotische Sommerdrink. Cheers auf einenschönen Sommer 2019!Pressekontakt:HS Heidelberg Spirits GmbHPetra Spamer-RietherSophie-Scholl-Straße 3569221 DossenheimTel. 06221-7297010info@heidelbergspirits.comWebsite: www.pussanga.comOnline-Shop: https://www.heidelbergspirits.com/product/pussanga/Facebook: https://www.facebook.com/pussanga/Instagram: https://www.instagram.com/pussanga/Original-Content von: HS Heidelberg Spirits GmbH, übermittelt durch news aktuell