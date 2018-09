Sommerbilanz: 445 Menschen ertrunken - darunter 29 Migranten (FOTO)

Bad Nenndorf (ots) -In den ersten acht Monaten des Jahres 2018 sind in deutschenGewässern mindestens 445 Menschen ertrunken, 148 mehr als imVorjahreszeitraum. Das ist der höchste Stand seit zehn Jahren.Lediglich im Sommermonat Juni lag die Zahl der Todesfälle durchErtrinken verglichen mit 2017 niedriger. Diese Zahlen gab dieDeutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag (13.9.)bekannt. "Angesichts der Zunahme in den ersten Monaten des Jahresrechnen wir bis Ende 2018 mit deutlich mehr Opfern als im vergangenenJahr", so DLRG-Präsident Achim Haag."Die Ursachen vieler Ertrinkungsfälle sind Leichtsinn, dasÜberschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit, eine zu hoheRisikobereitschaft sowie insbesondere das Baden an unbewachtenBadestellen", so der Chef der Lebensretter weiter. Unfallschwerpunktesind nach wie vor Seen und Flüsse. In den überwiegend unbewachtenBinnengewässern ertranken 370 Menschen, das sind mehr als 82 Prozent.Vier von fünf Todesfällen ereigneten sich in diesen Gewässern. 210Menschen starben in Seen und Teichen, 141 in Flüssen, 19 in einemKanal.Demgegenüber sind die Küsten von Nord- und Ostsee relativ sicher,weil die Badestellen zwischen Borkum und Usedom von Mitte Mai bisMitte September von gut ausgebildeten Rettungsschwimmern der DLRGbewacht werden, die bei Bade- und Wassersportunfällen schnelle Hilfeleisten und durch ihren Einsatz Schlimmeres verhindern. Im Meer (anunseren Küsten und auf den Inseln) ertranken bis Ende August 23Menschen (zwei weniger als 2017).Außergewöhnlich hoch ist der Anstieg von tödlichen Unfällen inSchwimmbädern. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Zahl um 19auf 29. In Hafenbecken, Gräben und an sonstigen Orten kamen 13Menschen ums Leben. In privaten Swimmingpools gab es zwei Todesfälle.Weiterhin eine besondere Risikogruppe stellen Flüchtlinge dar.Insgesamt sind 29 Asylsuchende in diesem Jahr ertrunken (2017: 21),die meisten von ihnen konnten nicht schwimmen.In der Verteilung nach Bundesländern rangiert Bayern mit 80Todesfällen (+18) vor dem bevölkerungsreichsten BundeslandNordrhein-Westfalen mit 55 Opfern (-18). In Niedersachsen ertranken52 Menschen (+14), in Baden-Württemberg 48 (+17). Es folgen Hessenmit 35 (+21), Mecklenburg-Vorpommern mit 30 (+9), Brandenburg mit 28(+14), Rheinland-Pfalz (+7) und Sachsen (-8) mit je 20,Sachsen-Anhalt mit 17 (+3), Hamburg mit 14 (+10), Schleswig-Holsteinmit 13 (+2), Berlin mit 12 (+7), Bremen mit acht (+6), das Saarlandmit sieben (+6) und Thüringen mit fünf (+3) Ertrinkungstoten.In der Verteilung nach Männern und Frauen zeigt sich das bekannteBild. In den ersten Monaten des Jahres verloren 360 Männer ihr Lebenim Wasser. Der Anteil des "starken Geschlechts" beläuft sich damitauf über 80 Prozent. Hier sind Selbstüberschätzung, Leichtsinn undoftmals auch Alkohol Gründe für die tödlichen Unfälle.In der Altersstatistik ist leider weiterhin ein Anstieg bei denVor- und Grundschulkindern zu verzeichnen. In der Altersklasse 0 - 10Jahre starben 26 Kinder (+13). Unter den 11- bis 15-Jährigen gab es13 Todesfälle - neun mehr als 2017. "Diese Zahlen sind das Ergebnisder Bäderschließungen und der damit verbundenen Ausfälle vonSchwimmunterricht an den Schulen", so Achim Haag.Über die DLRGDie DLRG ist mit fast 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern diegrößte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung imJahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor demErtrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- undRettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2017 hat sieüber 22 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In über 2.000 Gliederungenleisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr fast neun MillionenStunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. DieKernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowieder Wasserrettungsdienst. Über 40.000 Mitglieder wachen jährlich fastdrei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen undWassersportlern. Mehr Informationen unter dlrg.de.Pressekontakt:Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG, Telefon 05723-955 441 odermobil 0170-909 61 07Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell