Bonn (ots) -- Raststätten bundesweit mit großem Angebot geöffnet - Zusätzliche Sommeraktion mit Sonderangeboten - Umfassende Hygienemaßnahmen für einen sicheren AufenthaltDie Sommerferien stehen vor der Tür. Auch wenn in diesem Jahr für viele Menschen die Reiseplanungen durcheinandergewirbelt sind, so bieten die Betriebe von Tank & Rast für alle Reisenden auf der Autobahn eine verlässliche, entspannte und vor allem sichere Pause.Sommeraktion "Schmeckt mit Sicherheit!" vom 25. Juni bis 9. AugustTank & Rast hält als führender Servicedienstleister auf der Autobahn ein umfangreiches Angebot für jeden Geschmack bereit und bietet gerade jetzt zum Start der Ferien viele Aktionsgerichte. Da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.Die Traditionsbewussten kommen mit dem Klassiker "Currywurst mit Pommes frites" für nur 5,99 Euro voll auf ihre Kosten. Für alle, die einmal etwas Neues ausprobieren möchten, bietet sich der "Veggie Burger mit Pommes frites" für 7,99 Euro an. Der vegane Burger ist umfangreich belegt mit knackigem Salat, saftigen Tomaten und verfeinert mit einem Caesar's Dip. Natürlich gibt es alle Gerichte auch zum Mitnehmen. Übrigens: Zu jedem Aktionsgericht gibt es ein gratis Desinfektionsmittel als praktische Hilfe für unterwegs dazu.Auch für die jungen Gäste gibt es wieder eine tolle Aktion: Die Kids-Box mit knusprig panierten Hähnchenfilets mit Pommes frites und 0,2 l hohes C Milde Orange für günstige 2,99 Euro. Zur Kids-Box erhalten Kinder eins von vier Wendebüchern gratis dazu. Die Angebote gelten an allen teilnehmenden Betrieben und solange der Vorrat reicht.Hygiene, Qualität und Service haben oberste PrioritätAn den Raststätten von Tank & Rast stehen Hygiene, Qualität und Service für die Reisenden an erster Stelle. Die Betriebe von Tank & Rast setzen die Hygienevorschriften konsequent und verlässlich um. Dazu zählen unter anderem die geltenden Abstandsregeln, Gebrauch von Mund- und Nasenbedeckung sowie zusätzliche Reinigungen.In allen Servicebetrieben besteht die Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen und kurze Videos auf den Bildschirmen in den SANIFAIR Anlagen erinnern Reisende daran, wie wichtig nach wie vor die richtige Handhygiene ist. Frei zugängliche Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich bieten den Gästen weitere Sicherheit.Weitere Informationen zu den Angeboten und Services der Raststätten von Tank & Rast sowie Kontaktdaten der Servicebetriebe finden Sie unter http://www.serways.de/ und http://www.raststaetten.de/ .Über Tank & Rast:Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 400 Raststätten (einschließlich rund 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist die Dienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequente Kundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststätten tragen das Serways Logo, zudem gibt es elf Hotels unter der Marke Serways.http://www.tank.rast.dePressekontakt:Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KGBettina Schaper, Leiterin Media RelationsTel.: +49 (0)228 922-2701E-Mail: bettina.schaper@tank.rast.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43853/4631559OTS: Autobahn Tank & RastOriginal-Content von: Autobahn Tank & Rast, übermittelt durch news aktuell