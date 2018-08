Köln (ots) - Der Sommer steht bei NITRO ganz im Zeichen desWerner-Kults: Ein Kult, der auch heute noch begeisterte Fans hat!Nämlich Fans, die die Horex-fahrenden, Bölkstoff-zischenden undOrdnungshüter-veräppelnden Knollennasen lieben. Denn niemand sonstfeiert so wilde Orgien aus Benzin, Bier und Gummi wie Werner,Motorrad-Kumpel Eckat, Meister Röhrich und Co. Ihr Erfinder,Comic-Zeichner Brösel - alias Rötger Feldmann, hat mit seinen Figureneine ganze Generation von Comic- und Motorradfans vor Lachen vomSattel gehauen. Und deshalb sorgt der Männersender fürumwerfend-lustigen Werner-Nachschub: Auf dem Programm stehen vierOriginal Werner-Filme, eine eigenproduzierte Dokumentation zumWerner-Kult, ein "Detlef wird Rennfahrer"-Spezial vom Werner-Rennensowie eine Facebook Live-Reportage von der Wiederauflage deslegendären "Red-Porsche-Killers".Die volle Dröhnung Werner gibt es in der eigenproduziertenNITRO-Dokumentation "Werner - Das Phänomen" in Erstausstrahlung. Ander Seite von Werner-Vater Brösel, der sich mit dem Motorrad-Freakein Alter Ego schuf, wird der Kultgeschichte unterhaltsamnachgegangen. Denn Brösel ist Werner und Werner ist Brösel. Von denStätten seiner Kindheit bis zum Besuch alter Weggefährten Bröselswird illustriert, wie der Comic-Zeichner das Phänomen Werner insLeben rief. Wie wurde er zu Brösel, was hat ihn zu Werner inspiriert- und was macht er jetzt? Beinharte Storys aus dem echten Leben.Und beinhart wird es auch beim Werner-Rennen: NITRO istMedienpartner eines ganz besonderen Events: Vom 30.08. bis 02.09.findet im norddeutschen Hartenholm die Neuauflage des legendärenRennens von 1988 statt. Auf dem Flugplatz Hartenholm suchtComic-Zeichner Brösel die Revanche gegen Kneipenwirt Holger "Holgi"Henze. Mit seiner viermotorigen Horex - dem "Red-Porsche-Killer",tritt der Werner-Schöpfer gegen den 911er-Porsche von Holgi an! DasHighlight des Festivals, das große Revanche-Rennen, wird es im Rahmeneiner Facebook Live-Reportage zu sehen geben mit Berichterstattungvom "Red-Porsche-Killer". Für den Männersender wird sich DetlefSteves, der humorvolle Choleriker und frischgebackene Rennfahrer,hinters Lenkrad eines NITRO-Porsches setzen und Gas geben. In "Detlefwird Rennfahrer - Spezial: Detlef beim Werner Rennen", am 02.09., um14.55 Uhr, zeigt das Moerser Schwergewicht den norddeutschenWattwürmern was er bei Rennfahrer Christian Menzel alles gelernt hat.Frisch gestählt durch die Teilnahme an einem Youngtimer-Rennen imbelgischen Spa, sein erstes Rennen nach der Taufe beim 24h Classic,wird er gegen einen prominenten Überraschungsgast fahren. Erst nachdem Rennen erfährt "Deffi", gegen wen er gewonnen oder verloren hat.Die Ausstrahlungen im Überblick:Di., 21.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Volles Rooäää!!!"Di., 28.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Gekotzt wird später"Di., 28.08. | 21.50 Uhr | Eigenproduzierte Doku: "Werner - DasPhänomen"So., 02.09. | 09.45 Uhr | Wdh. Film: "Werner - Beinhart"So., 02.09. | 11.15 Uhr | Wdh. Film: "Werner - Volles Rooäää!!!"So., 02.09. | 12.40 Uhr | Wdh. Film: "Werner - Gekotzt wird später"So., 02.09. | 14.05 Uhr | Wdh. Doku: "Werner - Das Phänomen"So., 02.09. | 14.55 Uhr | "Detlef wird Rennfahrer - Spezial: Detlefbeim Werner Rennen"So., 02.09. | Facebook Live-Reportage vom Werner-Rennen(www.facebook.nitro.free.tv)Weitere Infos zu "Werner - Das Rennen": www.werner-rennen.deWer live dabei sein möchte, bekommt die Tickets bei RTL.de/ticketsund allen bekannten Vvk-Stellen.Weitere Informationen im NITRO Kommunikationsportal:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Ernst RudolfNITROEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221-45674310ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell