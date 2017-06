Der Sommer schmeckt nach Schoko und Popcorn / Trends bei Speiseeis - Ergebnisse der DLG-Qualitätsprüfung für Speiseeis

Frankfurt (ots) - Die Deutschen lieben ihre Speiseeis-KlassikerSchoko, Vanille und Erdbeere. Doch pur reichen sie schon lange nichtmehr. Abwechslung und Verführung aller Sinne sind gefragt, und dieInnovationen dieses Jahr versprechen das zu halten: Bunte Farbenlocken optisch und bieten einen Gaumenschmaus der besonderen Art.Fruchtig, prickelnd im Abgang oder süß-scharf bis -salzig - das sinddie geschmacklichen Trends bei Speiseeis 2017, wie das TestzentrumLebensmittel der DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft jetztmitteilt.Kombinationen mit Nüssen bzw. Popcorn oder stückige Zugaben, wieKekse, Cerealien, Kürbis oder Rote Beete sind angesagt. Und auch neueFrüchte, wie Boysenbeeren, Kiwi, Physalis oder Granatapfel werdengekonnt mit Speiseeis kombiniert. Ebenso macht der Gesundheitstrendbei der süßen Versuchung aus der Kälte von sich reden. Gemüseeis,also gefrorenes Gemüse am Stiel, kann man sich ohne schlechtesGewissen auf der Zunge zergehen lassen genauso wie lactose- oderglutenfreies Speiseeis. Dass die Hersteller ihr Handwerk verstehen,bestätigt Inka Scharf, DLG-Projektleiterin. "Die neu ausgetüfteltenEiskreationen überzeugen qualitativ. Das haben unsere umfangreichenTests ergeben." Selbst unser Sinnesorgan, das Ohr, kommt auf seineKosten! Denn die in den vergangenen Jahren oft in den Expertentestsbeanstandete Qualität der Waffelhörnchen überzeugten dieses Mal durchihre Knusprigkeit, was für unsere Ohren ein sinnlicher Genuss derbesonderen Art ist . Wo es die Speiseeis-Newcomer gibt? Das erfahrenInteressierte unterhttp://www.dlg-verbraucher.info/de/testergebnisse/speiseeis.htmlPressekontakt:DLG e.V.Dr. Regina HübnerTel.: 069 24788 206r.huebner@dlg.orgOriginal-Content von: DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell