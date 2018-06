Sommer Your Way - Weight Watchers macht Appetit auf Sommer (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Warme Sonnenstrahlen auf der Haut, der Wind weht um die Nase, nochschnell eine Erdbeere in den Mund und ab in den See. Sommer machtglücklich, so viel steht fest. Und das Schöne: Die positivenSommer-Vibes beflügeln dazu gesunde Gewohnheiten in den Alltag zubringen - angefangen von der richtigen Ernährung über Bewegung bishin zu Denkweisen, die einfach guttun. Weight Watchers möchte dazuanimieren, den Sommer in vollen Zügen zu genießen und ihn zum Auftakteines neuen Lebensstils zu nutzen. Denn mit WW Your Way schmilztnicht nur das Eis in der Sonne, sondern auch das ein oder andereKilo.Die Sonne scheint und am Wochenende steht noch nichts an?Wunderbar! Freunde zusammentrommeln, den Grill einpacken und ab anden See! So ein Tag raus aus dem Alltag ist die Gelegenheit, um inBewegung zu kommen, mental runterzuschalten und gesunde Leckereien zugenießen - denn dank der mehr als 200 zero Points® Lebensmittel, istWW Your Way der ideale Grill-Guide.Ab an den See - Grill anschmeißen und die Seele baumeln lassenDas geht mit WW Your Way so punktefreundlich wie nie zuvor:Hähnchenbrust, Tofu, Garnelen oder Lachs gehören nämlich genauso zuden zero Points® Lebensmitteln wie Maiskolben oder Zucchini. Da dasPunktebudget bei Weight Watchers so flexibel genutzt werden kann,muss beim gemeinsamen Grill-Genuss auf nichts verzichtet werden - solange es ins Budget passt.Zeit für BewegungEin aktiver Lebensstil hilft dabei, besser mit Stress umzugehen.Wer sich viel bewegt - egal, ob im Alltag oder beim Sport, schläftbesser, hat mehr Energie und sammelt bei Weight Watchers ActivPoints.Also, auf geht's, denn am See bieten sich gleich mehrereMöglichkeiten. Ein Evergreen: Frisbee. Der Frisbee-Scheibehinterherjagen macht in der Gruppe besonders viel Spaß, stärkt dasGruppengefühl und trainiert außerdem die Koordination.Abschalten, Ankommen, runterkommen, Kopf ausschaltenSich in der Natur aufzuhalten und aktiv zu sein, machterwiesenermaßen zufriedener, verbessert die Stimmung und entspannt.Wer einen stressigen Alltag lebt, sollte sich immer wieder Pausen inder Natur gönnen. So kann der Relax-Faktor sogar noch erhöht werden:Eine schöne Stelle mit Sicht übers Wasser suchen, tief ein- undausatmen und den Blick schweifen lassen. Dabei so viele Details wiemöglich aus der Umgebung wahrnehmen.Es ist Zeit, dem Appetit aufs Leben freien Lauf zu lassen. EsZeit, für einen Sommer, der einfach nur gut tut. Ein Sommer, denjeder so lebt, wie es ihm gefällt - Sommer Your Way eben! MehrInformationen unter: www.weightwatchers.de.Für die redaktionelle Berichterstattung stehen Ihnen diese undzahlreiche weitere Informationen sowie Rezeptideen, Rezeptbilder undErfolgsgeschichten rund um den Sommer Your Way in dem begleitendenPressematerial zur Verfügung.Pressekontakt:Weight Watchers (Deutschland) GmbHUnternehmenskommunikation: Andrea Hahn / Karsten BiermannE-Mail: unternehmenskom@weight-watchers.deTel. +49 (0) 211 / 9686-163 oder -216Original-Content von: Weight Watchers (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell