"Ein Sommer in Vietnam": Zweiteiler im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Paulas (Inez Bjørg David) Gefühlswelt steht Kopf, als sie währendeines Aufenthalts in Vietnam erfährt, dass sie eineZwillingsschwester hat. Sofort macht sie sich auf die Suche nach derverschollenen Marie. Das ZDF zeigt den ersten Teil des Zweiteilers"Ein Sommer in Vietnam" am Sonntag, 16. September 2018, um 20.15 Uhrim "Herzkino". Der zweite Teil wird am darauffolgenden Sonntag, 23.September 2018, 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Neben Inez Bjørg David ineiner Doppelrolle sind unter anderen Nikolai Kinski, Peter Prager,Jean-Yves Berteloot und Megan Gay zu sehen. Regie führte SophieAllet-Coche nach dem Drehbuch von Thomas Kirdorf.In Hanoi wird Köchin Paula Friedrich mit ihrer Vergangenheitkonfrontiert. Dabei steht schon die Einreise unter keinem gutenStern: Der Pass-Scanner am Flughafen gibt an, dass Paula bereitseingereist sei. Dann platzt ihr Bewerbungsgespräch für einen neuenJob, und zu allem Überfluss wird Paula auch noch auf offener Straßeausgeraubt. Einzig die Begegnung mit dem charismatischendeutsch-vietnamesischen Arzt Danh Cao (Nikolai Kinski) tröstet Paulaüber die chaotischen ersten Stunden in Vietnam hinweg. Doch dienächste Überraschung wartet bereits auf sie: In ihrem Hotel empfängtsie Anwalt Jan Kopetzki (Peter Prager), der ihr eröffnet, dass sieeine Zwillingsschwester in Vietnam habe. Wie Paula auch wurde sienach der Geburt von den Behörden der DDR zur Adoption freigegeben.Mit der Hilfe von Dr. Cao sucht Paula nach ihrer Schwester Marie.Allerdings scheint das schweigsame Umfeld Maries verhindern zuwollen, dass sich die beiden endlich in die Arme schließen können.Der Schock sitzt umso tiefer, als es Paula schließlich gelingt, Marieausfindig zu machen - denn die will von ihrer Schwester gar nichtswissen.Beide Teile von "Ein Sommer in Vietnam" sind bereits ab Samstag,15. September 2018, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.