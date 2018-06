Sommer-Tickets: Günstige Bahnangebote von Juli bis September

Ismaning (ots) - Vom flexiblen Sommer-Ticket für junge Leute überden Super Sparpreis und länger gültige Ländertickets bis hin zumBahnpass für Europa: Auch in diesem Sommer locken die Bahnen wiedermit günstigen Fahrkarten. Das Zugreiseblog fasst die besten Angebotevon Juli bis September zusammen.Sommer-Ticket: Vier flexible Fahrten ab 76 EuroFür junge Leute bis einschließlich 26 Jahren ist ab dem 27. Junidas Sommer-Ticket der Deutschen Bahn erhältlich. Für 96 Eurobeinhaltet es vier flexible Einzelfahrten innerhalb Deutschlands.Jugendliche unter 18 Jahren erhalten das Sommer-Ticket zudem schonfür 76 Euro. Der mögliche Reisezeitraum ist bis einschließlich 27.September 2018.Das Besondere: Beim Sommer-Ticket gibt es keinerlei Zugbindung.Vor der Fahrt müssen nur Start- und Zielbahnhof ausgewählt undeingetragen werden. Das personengebundene Bahnticket gilt dann inZügen des Fern- und Nahverkehrs in Deutschland, wenn zumindest eineTeilstrecke im ICE, IC oder EC zurückgelegt wird.Wer möchte, kann unterwegs auch einen Zwischenstopp einlegen. DieFahrt muss lediglich bis 10 Uhr des Folgetages beendet sein. "Damitist das Sommer-Ticket flexibler als beispielsweise die Sparpreise derDeutschen Bahn", sagt David Scheibler vom Zugreiseblog. "Schade istallerdings, dass es auch in diesem Jahr keinen Deutschland-Passgibt."Weitere Informationen:https://www.zugreiseblog.de/bahn-sommer-ticket/Ab August: Super Sparpreis ab 19,90 EuroNicht nur für junge Leute ist hingegen der neue Super Sparpreisder Deutschen Bahn, der sich ab August buchen lässt. Ab 19,90 Eurogeht es damit dann durch Deutschland. Dabei gibt es allerdings eineZugbindung, sodass sich Bahnfahrer bereits bei der Buchung auf einenbestimmten Zug festlegen müssen."Anders als bei den bisherigen 19,90-Euro-Bahntickets gilt derSuper Sparpreis ebenfalls im Nahverkehr", erklärt Scheibler.Lediglich eine Teilstrecke muss auch hier in einem Fernverkehrszugerfolgen. "Hierdurch ist das neue Angebot für deutlich mehrBahnfahrer interessant."Ein weiterer Vorteil: Den Super Sparpreis bietet die Deutsche Bahnkünftig ebenfalls zu vielen internationalen Zielen an. Und wer eineBahnCard besitzt, bekommt noch einmal 25 Prozent zusätzlicheErmäßigung auf den Ticketpreis. Im günstigsten Fall kostet dieBahnfahrt also unter 15 Euro.Allzulange sollten Bahnfahrer mit der Buchung allerdings nichtwarten: "Da die günstigen Tickets meist schnell ausverkauft sind,sollte man möglichst frühzeitig buchen", rät Scheibler. Der SuperSparpreis ist bis zu 180 Tage im Voraus erhältlich.Weitere Informationen:https://www.zugreiseblog.de/bahn-super-sparpreis/FlixTrain erhöht im Sommer die Anzahl der FahrtenEbenfalls günstig geht es mit FlixTrain von Stuttgart nach Berlinund von Hamburg nach Köln. In diesem Sommer erhöht derBahn-Konkurrent zudem die Anzahl der Fahrten: Bis zu zweimal täglichkönnen Reisende dann jeweils pro Richtung die grünen Züge nutzen -und das schon für unter 10 Euro pro Fahrt."Im Gegensatz zu den Intercity der Deutschen Bahn bietet FlixTrainkostenloses WLAN während der Reise", sagt der Zugreiseblog-Gründer."Für einige Reisende sind auch die immer noch vorhandenen Abteile einGrund, mit den grünen Zügen zu fahren."Ab Juli lassen sich außerdem erstmals Sitzplatzreservierungen beiFlixTrain buchen. Eine Reservierung ist dann für einen Aufpreiszwischen 3,49 Euro und 3,99 Euro erhältlich. Und ab demFahrplanwechsel im Dezember sollen weitere Züge zwischen Köln undBerlin sowie München und Berlin verkehren.Einige Ländertickets im Sommer schon vor 9 Uhr gültigWer vor allem innerhalb eines Bundeslandes unterwegs ist, kannaußerdem auf die beliebten Ländertickets zurückgreifen. Bei einigendavon entfällt in diesem Sommer die 9-Uhr-Regel unter der Woche. Soist etwa das Niedersachsen-Ticket im Zeitraum vom 28. Juni bis 8.August 2018 auch von Montag bis Freitag ab 0 Uhr gültig.Mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket Sommer und dem Saarland-TicketSommer können alle Bahnfahrer vom 1. Juli bis 31. August 2018ebenfalls die Nahverkehrszüge bereits vor 9 Uhr nutzen. Zudem sindbeide Ländertickets in diesem Zeitraum etwas günstiger erhältlich:Für drei bis fünf gemeinsam Reisende kosten sie dann einheitlich 34Euro.Günstiger Sommer-Pass für Tschechien und die SlowakeiNicht nur in Deutschland gibt es in diesem Sommer günstigeBahntickets. Wer etwa im Urlaub in die Slowakei oder nach Tschechienreisen möchte, kann bei den dortigen Eisenbahnen einen Wochen-Passerwerben. Dieser ist im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. August 2018 fürjeweils rund 30 Euro erhältlich.Mit dem Sommer-Pass lassen sich dann eine Woche lang fast alleZüge der tschechischen oder slowakischen Eisenbahn flexibel nutzen.Der Sommer-Pass für Tschechien ist ebenfalls für zwei Wochenverfügbar. "Mit dem Sparpreis Europa der Deutschen Bahn gibt esaußerdem ein günstiges Angebot für die Anreise aus Deutschland", sagtScheibler.Weitere Informationen:https://www.zugreiseblog.de/sommer-pass-tschechien-slowakei/Über Zugreiseblog.deDas Zugreiseblog ist eines der größten Bahn- und Mobilitätsblogsin Deutschland. Neben Tricks zur Buchung günstiger Fahrkarten gibt eshier Informationen zu Bahnfahrten auf der ganzen Welt. In denOnline-Reiseführern finden sich ausführlicheDestinationsbeschreibungen, aktuelle Fahrpläne, praktische Hinweisezum Ticketkauf sowie allgemeine Infos zu den Zügen und Strecken vorOrt. David Scheibler hat Zugreiseblog.de im Sommer 2015 gegründet.