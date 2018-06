Frankfurt (ots) -Andere Länder, andere Straßen: Wer mit dem Auto im Auslandunterwegs ist, kann leicht ins Schwitzen geraten. FremdeVerkehrsregeln und schlechte Orientierung können schneller alsgedacht zu einem Unfall führen. Egal ob eigenes Auto oder Mietwagen -die Experten der DVAG klären bezüglich Vorsorge und Versicherung auf.Eine Auslandsreise mit dem Auto kann zu einer stressigenAngelegenheit werden: Einmal kurz nicht aufgepasst und es knallt. Wereinen Trip in die Toskana plant oder den Eifelturm mal aus der Nähebetrachten will, sollte besonders aufpassen: Italien und Frankreichwaren laut einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie desGesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft dieSpitzenreiter in Sachen Blechschäden bei deutschen Touristen. DieExperten der Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wissen: Damit derUrlaub nicht zur teuren Kostenfalle wird, lohnt es sich,Zusatzversicherungen bei Mietwagen abzuschließen beziehungsweise denVersicherungsschutz des eigenen Wagens vorab zu überprüfen.Unterwegs mit einem MietwagenIm Urlaub ein Auto mieten und die Umgebung auf eigene Fausterkunden? Keine schlechte Idee. Den Mietwagen vor Reiseantritt zubuchen, ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer stressfreienReise. Die Vertragsbedingungen können so in Ruhe studiert werden, dieGefahr unschöner Überraschungen wird minimiert. Da für dieAusbesserung kleinerer Kratzer Summen von 300 bis 700 Euro keineSeltenheit sind, ist eine Vollkaskoversicherung ohneSelbstbeteiligung sinnvoll. Im Idealfall sollte diese auch denDiebstahl des gemieteten Fahrzeugs absichern. Wichtig: Wer imParkhaus die Höhe seines Fahrzeuges falsch einschätzt, muss trotzdemzahlen - der Versicherungsschutz greift nicht bei groberFahrlässigkeit. Prinzipiell sollten vertraglich geregelte Pflichten,wie etwa die Polizei einzuschalten, im Schadensfall immer eingehaltenwerden, da ansonsten das Risiko besteht, dass die Versicherung denSchaden nicht übernimmt.Unterwegs mit dem eigenen AutoWenn das ersehnte Reiseziel nicht allzu weit entfernt liegt,bevorzugen viele die Reise im eigenen PKW. Hier sollte man besondersaufmerksam fahren. Im hektischen italienischen Straßenverkehr einmalzu stark abgebremst und schon sitzt der Hintermann im Kofferraum."Wer im Ausland unverschuldet einen Unfall hat, sollte sich nichtdarauf verlassen, dass der Unfallgegner auch ausreichend versichertist", mahnen die Versicherungsexperten der DVAG. "SpezielleUrlaubs-Zusatzversicherungen zur Kfz-Haftpflichtversicherung könnenhier Abhilfe verschaffen und sichern gegen alle Eventualitäten imAusland ab." Über den Zentralruf der Autoversicherer (kostenfreieServicerufnummer: 0800 250 260 0) kann außerdem in denEU-Mitgliedsstaaten die Versicherung der gegnerischen Parteiermittelt werden.Allgemeine TippsNicht selten kommt es nach einem Unfall zu einem Rechtsstreit:"Eine Verkehrs-Rechtsschutzversicherung ist eine sinnvolle Ergänzungund greift zusätzlich bei Kosten durch rechtliche Streitigkeiten,welche nach einem Crash entstehen können", wissen dieVersicherungsexperten der DVAG. Tipp: Immer ein Exemplar desEuropäischen Unfallberichts mitführen (zum Beispiel unterhttps://www.kfz-auskunft.de/formulare/Unfallbericht.pdf), denn dieserhilft bei der Unfalldokumentation. Auch die Grüne Versicherungskarteder eigenen Kfz-Versicherung sollten Urlauber mit an Bord haben. Sokann man mit der Kfz-Haftpflichtversicherung des Herkunftslandes inverschiedene Länder fahren.Ob mit dem Mietwagen oder im eigenen Auto, im Falle eines Fallesgilt grundsätzlich:Ruhe bewahren, Polizei rufen und den Unfall/-ort fotografischdokumentieren!Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell