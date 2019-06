Sommer, Sonne, Supermarkt - Start der Festivalsaison (AUDIO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Rock am Ring, Splash, Hurricane, Wacken oder Southside - Festivalssind immer ein ganz besonderes Erlebnis. Und nicht mehr lange, dannziehen wieder tausende Musikbegeisterte mit Bier, Schlafsäcken undDosenravioli im Gepäck auf Äcker, Wiesen oder ehemalige Flugplätzeund schlagen dort ihre Zelte auf. Für viele ist die Festivalsaisondie schönste Zeit des Jahres. Oliver Heinze war unterwegs und hatnach Euren/Ihren Festivalerfahrungen gefragt.Sprecher: Für Musikfans startet jetzt die schönste Zeit desJahres: Die Festivalsaison! Und egal, ob Elektronik, Hard Rock oderHip Hop - für jeden Musikgeschmack ist garantiert etwas dabei.Festivals sind einfach ein ganz besonderes Erlebnis.O-Ton 1 (Umfrage: Was macht Festivals für Sie so besonders?, 11Sek.): (Frau): "Nette Leute, gute Bands." (Mann): "Ja, wenn cooleBands da sind, gute Stimmung. Wenn jemand eine Gitarre dabei hat oderso was." (Frau): "Zusammen zu sein und richtig geile Musik dabei zuhaben." (Mann): "Ja, die Stimmung. Es kommt darauf an, wie viel Leuteda sind." (Frau): "Gutes Wetter."Sprecher: Vor allem wenn das Wetter passt, kann bei einem Festivaleigentlich nichts mehr schief gehen. Wobei,...auch auf Festivalskönnen manche Sachen etwas nerven.O-Ton 2 (Umfrage: Was nervt Sie am meisten bei einem Festival?, 16Sek.): (Frau): "Wenn irgendwelche großen Leute vor mir stehen und ichsehe überhaupt nichts." (Mann): "Technikausfälle!" (Frau): "LangeWartezeiten an Toiletten. Dreck." (Mann): "Duschen, wenn die dann soversifft sind, so dreckig. Oder wenn Du schon im Stau stehst, wenn Duüberhaupt hinfahren willst mit dem Auto. Oder wenn man Dinge zu Hausevergessen hat, die man nirgends wo bekommen kann."Sprecher: Zugegeben - das sind Kleinigkeiten, die irgendwie zumFestivalbesuch dazu gehören. Aber wenn man einen Wunsch für seinenFestivalbesuch frei hätte, welcher wäre das?O-Ton 3 (Umfrage: Was wünschen Sie sich für Ihren Festivalbesuch?,24 Sek.): (Frau): "Genügend Essen und Trinken." (Mann): "Freibier.Viele Festivals sind ja echt auf kleinen Plätzen und man steht dannimmer da so Hand an Hand. Also mehr Platz." (Frau): "Am bestenrichtig schönes Wetter, dass man nicht im Regen versinkt." (Mann):"Ja, tolles Wetter, tolle Musik ist wichtig und wenn man so was wieeinen Aldi zum Beispiel in der Nähe hat, dass man so ein paar Sachenbesorgen kann. Dass man nicht so viel mitnehmen muss irgendwie zumEssen, zum Trinken. Ja, dass das Auto nicht so voll gepackt ist."Abmoderationsvorschlag:Genau das gibt es jetzt zum ersten Mal beim Southside Festival imSüden Baden-Württembergs. Neben Kultbands wie den Foo Fighters,Momford Sons oder Die Toten Hosen können sich Festivalbesucher aufeine spezielle ALDI SÜD-Filiale freuen, die alles bietet, was dasFestivalherz braucht: Ein eigenes Festival-Sortiment mitCamping-Artikeln wie Zelten und Matratzen, aber auch vielenFestival-typischen-Leckereien wie Dosen-Ravioli, Getränke, undGrillgut. 12 Backstationen, 16 Kassen und ein begehbarer Kühlschrankrunden die gigantische ALDI SÜD Filiale ab. Du brauchst also nur einTicket für das Southside - alles andere gibt's bei ALDI SÜD. MehrInfos im Internet unter www.aldi-inspiriert.de/festival.Pressekontakt:ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHGUnternehmensgruppe ALDI SÜDNastaran AmirhajiPressesprecherinLuxemburger Allee 845481 Mülheim an der Ruhrpresse@aldi-sued.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell