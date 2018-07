"Sommer, Sonne, Stress": "ZDF.reportage" über Bademeister (FOTO)

Mainz (ots) -Strahlewetter, kühler Pool und ein Platz im Schatten: Bademeisterscheint ein cooler Job - jeden Tag ist man im Freien, und alles hörtauf das Kommando vom Beckenrand. Am Sonntag, 29. Juli 2018, 18.00Uhr, nimmt die "ZDF.reportage: Sommer, Sonne, Stress" die Bademeisterdes Mühltalbads in Darmstadt in den Blick.Bis zu 8000 Besucher zählt das Mühltalbad an einem heißen Tag. DasSchwimmbad wurde 1959 gebaut und zählte einst zu den erstenErlebnisbädern Deutschlands - mit Rutsche und Sprungturm.Mittlerweile ist es in die Jahre gekommen, dennoch bei seinenBesuchern so beliebt wie eh und je.Im Bad teilen sich die beiden Schwimmmeister, Chef Michael M. (57)und sein Stellvertreter Tim F. (27), die Aufsicht: Bei mehrerenTausend Gästen ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Dochvon seinem Platz am Beckenrand entgeht Michael nichts.Um 7.00 Uhr stehen bereits die Frühschwimmer an der Kasse, meistRentner, dann kommen Mütter mit Kleinkindern, manchmal übt dieBundeswehr im Becken oder die DLRG nimmt bei Kindern Schwimmprüfungenab - das läuft alles entspannt bis zum Nachmittag. Ab 15.00 Uhrbrodelt dann das Wasser: Kinder und Jugendliche aus allenStadtvierteln Darmstadts strömen ins Bad. Entstehende Probleme lösenMichael und Tim durch Gespräche. Security - wie sie mittlerweile invielen Bädern zu finden ist - gibt es im Mühltalbad nicht. SeitKurzem ist auch ein syrischer Rettungsschwimmer im Team, auf denviele Jugendliche mit arabischem Hintergrund hören. Sein Chef Michaelfindet das klasse: "Man kann sich das Leben etwas schwerer oder etwasleichter machen."https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell