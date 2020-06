Sommer, Sonne, Strawberry - so schmeckt Baileys® Eis Strawberries & Cream / Die neue Premium Eiscreme mit typischem Baileys-Likörgeschmack bringt den Sommer nach Hause (FOTO)

Everswinkel (ots) - Die Eis-Saison kann starten - Mit der neuen Baileys® Eissorte Strawberries & Cream zieht der Sommergenuss des Jahres ins Kühlregal ein! Ab sofort können Eisliebhaber den unvergleichlichen Baileys-Genuss in Kombination mit lieblichem Erdbeergeschmack als feinste Eiskreation genießen. Ein Eis für Erwachsene, das den Moment zu einem reinen Vergnügen werden lässt und Sommergefühle weckt.Der Sommer ist da und damit wird der Wunsch nach Freiheit und ausgelassenen Momenten, besonders in Zeiten wie heute, umso intensiver - in den Urlaub fahren, den Geruch von Sonnencreme und Salzwasser spüren, mit Freunden laue Sommernächte genießen und jeden Tag Eis essen.Baileys® Eiscreme Strawberries & Cream bringt dieses Sommergefühl nach Hause: Die cremig-schmelzende Textur, begleitet von süß-fruchtigen Erdbeerstückchen und einem Schuss original Baileys® Likör, lassen den Moment zu einem reinen Vergnügen werden. Die eingestrudelte Erdbeersoße und knackige weiße Schokoladenstückchen runden den perfekten Eisgenuss harmonisch ab.Dieser sommerlich süße Genuss inspiriert dazu, in Lebensfreude zu schwelgen und sich ausgelassene Augenblicke zu gönnen - die Nacht auf der Terrasse verbringen und in die Sterne gucken, auf der kleinen Balkon-Oase ein gutes Buch lesen, im Planschbecken sitzen und mit den Freundinnen chatten oder barfuß auf dem Rasen tanzen und dabei laut mitsingen. Baileys® Eis Strawberries & Cream ist der perfekte Begleiter für dieses Vergnügen - so fühlt sich der Sommer an.Rezeptidee für süßen Sommergenuss und pure LebensfreudeDie fruchtige Baileys® Strawberries & Cream Eisvariante ist perfekt für entspannte Sommertage zu Hause. Davon hat sich auch Janina Uhse, Schauspielerin und Food-Influencerin mit eigenem Kochbuch, inspirieren lassen und eine leckere Eistorte kreiert - schnell und leicht umgesetzt mit absolutem Genusspotenzial.Zutaten250 g Erdbeeren250 g Schlagsahne1 L Baileys® Strawberries & Cream Eis100 g Knuspermüsli50 g Butter50 g geröstete Pistazien150 g weiße KuvertüreZubereitungEine Kastenform mit Backpapier auslegen, sodass an den Rändern Papier übersteht. Das Baileys® Strawberries & Cream Eis bei Zimmertemperatur etwas antauen lassen. Die Butter in einem Topf schmelzen. Das Knuspermüsli in einer Gefriertüte mit einem Nudelholz etwas zerbröseln und mit dem Zucker zur Butter in den Topf geben, vermengen und vom Herd nehmen. Die Erdbeeren von den Stängeln befreien und klein würfeln. Die Sahne steif schlagen. Die Sahne mit dem Baileys® Strawberries & Cream Eis zu einer cremigen Masse verrühren. Die Erdbeeren unterrühren. Die Eiscreme-Masse in die Kastenform füllen. Die Müslimasse auf der Eismasse gleichmäßig verteilen und alles für mindestens eine Stunde in den Gefrierschrank geben. Nach einer Stunde die Kuvertüre schmelzen. Das Eis aus der Kastenform heben und umstürzen, sodass der Müsliboden unten ist. Die Kuvertüre über das Eis geben, sodass sie darauf erhärtet. Die Pistazienkerne hacken und mit den übrigens Erdbeeren darüber verteilen.Ab sofort im Handel erhältlichBaileys® Strawberries & Cream 500 ml UVP* 4,49EURWeitere Varianten- Mini Selection Pleasure 6x 55 ml UVP* 2,99EUR - Coffee Delight, Bechereis 500 ml UVP* 4,49EUR - Chocolate Secret, Bechereis 500 ml UVP* 4,49EUR - Vanilla Chocolate Desire, Waffelhörnchen 4x 110 ml UVP* 2,99EUR - Double Chocolate Luxury, Waffelhörnchen 4x 110 ml UVP* 2,99EUR - Coffee Dream, Stieleis 4x 90 ml UVP* 2,99EUR - Caramel Sensation, Stieleis 4x 90 ml UVP* 2,99EUR - Chocolate Deluxe, Stieleis 4x 90 ml UVP* 2,99EUR*UVP unverbindliche PreisempfehlungÜber die DMK GroupDie DMK Ice Cream, eine Business Unit der größten deutschen Molkereigenossenschaft DMK Group, produziert Baileys® Eis in Partnerschaft mit Baileys, Diageo. Die DMK Group, die größte deutsche Molkereigenossenschaft verarbeitet mit rund 7.700 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten in Deutschland, den Niederlanden und weiteren internationalen Hubs Milch zu Lebensmitteln höchster Qualität. Das Produktportfolio reicht von Käse, Molkereiprodukten und Ingredients über Babynahrung, Eis und Gesundheitsprodukte. Marken wie MILRAM, Oldenburger, Uniekaas, Alete und Humana genießen bei Verbrauchern im In- und Ausland großes Vertrauen und machen das Unternehmen zur festen Größe in seinen Heimat- und ausgewählten Zielmärkten rund um den Globus. 