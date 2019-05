"Sommer, Sonne, Lidl-Preis": Lidl eröffnet Sommersaison mit neuer Marketingkampagne (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Sommerkampagne rückt Lidl als "Ein-für-alles-Shop" in denMittelpunkt und macht mit eigenem Sommerhit gute LauneGesellige Grillabende, köstliche Eis-Erfrischungen oder einPicknick im Grünen: Mit seinem umfangreichen Sortiment bietet Lidlallen Sonnenanbetern die passenden Produkte, um die Sommerzeit sorichtig zu genießen - und das zu gewohnt günstigen Lidl-Preisen. Mitder crossmedialen Kampagne "Sommer, Sonne, Lidl-Preis", die offiziellab Mitte Mai bundesweit startet, präsentiert sich Lidl als"Ein-für-alles-Shop", bei dem Kunden alles für ihren perfekten Sommerfinden - sogar einen Sommerhit. Exklusiv für Lidl hat der KölnerMusiker Buddy seinen Kult-Hit "Ab in den Süden" neu aufgelegt undsorgt mit "Ab in den Lidl" für Sommerlaune.Perfekter Sommerproduktmix in Filiale und OnlineshopIm Mittelpunkt der neuen Lidl-Kampagne stehen die klassischenSommerbegleiter: Grillprodukte und Eis der Qualitätseigenmarken"Grillmeister" beziehungsweise "Gelatelli", das große saisonale Obst-und Gemüseangebot und die passende Outdoor-Ausstattung für Balkon,Garten, Camping oder Badesee. "Lidl erfüllt alle Wünsche für denperfekten Sommer", sagt Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketingbei Lidl Deutschland. "Bei uns erhalten Kunden einen attraktivenProduktmix zu Tiefstpreisen sowohl in der Filiale als auch imOnlineshop. ,Egal was Du brauchst, Du findest es bei Lidl' - daswollen wir mit unserer diesjährigen Sommerkampagne und viel guterLaune vermitteln."Kontinuierliche Aufmerksamkeit durch 360-Grad-KampagneDie Kampagne wird mit dem Hauptmotiv "Sommer, Sonne, Lidl-Preis"auf strahlend gelbem Hintergrund optisch in den Mittelpunkt gerücktund ist mit Abgreifständern, Kassensperren und Türaufklebern in denFilialen gestartet. Zusätzlich wird Kampagnen-Contentzielgruppenspezifisch über die sozialen Netzwerke Facebook undInstagram gespielt. Anzeigen in Online- und Printmedien weisen zudemlaufend auf aktuelle Aktionsangebote hin, Radio- und TV-Spots zu denThemen Grillen, Eis und zum großen Lidl-Frischesortiment sorgen überdie Sommermonate hinweg für eine dauerhafte Präsenz der Kampagne.Außerdem startet im Juni die "Lidl Gelatelli Tour 2019", die mit vielEis und Überraschungen ein perfektes Sommergefühl in ganz Deutschlandverbreitet. Mit dem Song "Ab in den Lidl" (erhältlich aufwww.lidl.de/sslp) inklusive Video auf YouTube und einer Umfrage aufden Lidl-eigenen Facebook- sowie Instagram-Kanälen wird dieMarketingkampagne akustisch verstärkt. Bei der Umfrage kann jederseine Lieblingssommerhits nennen - die es mit etwas Glück auf diekostenlos verfügbare Lidl-Spotify-Playlist mit bislang 20 Hitsschaffen - und so den Sommer musikalisch mitgestalten.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell