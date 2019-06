Sommer, Sonne, Auszeit: Mit Fuze Tea den Tag des Eistees feiern (FOTO)

Berlin (ots) -Am kommenden Pfingstmontag, den 10. Juni 2019, findet derinternationale Tag des Eistees statt. Nur wenige Tage vor demoffiziellen Beginn des Sommers ist dieser Tag der perfekte Anlass,sich mit einem Eistee abzukühlen, eine Auszeit zu nehmen und dasbeliebte Erfrischungsgetränk gebührend zu feiern. Unser Tipp: FuzeTea, die leckere Alternative für jeden Eistee-Fan. Seit Anfang 2018auf dem deutschen Markt erhältlich, bietet Fuze Tea die perfekteErfrischung für heiße Tage. Der Eistee sorgt mit mittlerweile sechserfrischenden Geschmacksvarianten für mehr Abwechslung imGetränkeregal.Auszeit mit dem Trendgetränk EisteeDer internationale Eistee-Markt boomt: Gerade in Deutschlandkonnten Eistees zuletzt ein starkes Wachstum von neun Prozentverzeichnen*. 2018 haben mehr als eine halbe Million Menschen inDeutschland täglich Eistee konsumiert, mehrmals pro Monat hat dasGetränk rund sechs Millionen Personen erfrischt**. Gerade in denheißen Sommermonaten bieten Eistees mit Tee- und Kräuterextrakteneine willkommene Abkühlung und laden dazu ein, sich eine kurze Pausezu gönnen.Doch eine bewusste Auszeit ist im stressigen Alltag leider nichtselbstverständlich, wie eine Umfrage von Fuze Tea zeigt: Einfach maldie Füße hochlegen und relaxen - das fällt den Deutschen besondersschwer. Laut der repräsentativen OnePoll-Umfrage*** im Auftrag vonFuze Tea haben sechs von zehn Deutschen (59 Prozent) zu wenig Zeitfür sich selbst.Einfach mal abschalten - damit hat mehr als jeder Zweite (56Prozent) Probleme. Unter dem Motto "Nimm Dir Zeit für Dich!" willFuze Tea dazu ermutigen, den erfrischenden Geschmack zu genießen undsich dabei eine kleine Auszeit vom Alltag zu genehmigen.Fuze Tea 2019: Sortiment und InnovationenDer Eistee Fuze Tea ist künftig in noch mehr Geschmacksvariantenerhältlich. Gleich zwei neue Sorten machen mit dem Geschmack von Tee,Frucht und Kräutern schon jetzt Lust auf den bevorstehenden Sommer:Der erfrischende, kalorienreduzierte Fuze Tea Grüner Tee LimetteMinze ist seit Mai auf dem deutschen Markt erhältlich. Ab Juni undpassend zu den sommerlichen Temperaturen folgt der erste Fuze Tea mitKohlensäure - prickelnder Schwarzer Tee Zitrone. Die beiden neuenGeschmacksrichtungen sind besonders erfrischend und perfekt, um sichselbst etwas Gutes zu tun, abzuschalten und eine kurze Auszeit zugenießen. Sie ergänzen das Fuze Tea Sortiment, bestehend aus denklassischen Varianten Schwarzer Tee Pfirsich und Schwarzer TeeZitrone sowie den beiden exotischen, kalorienreduzierten VariantenGrüner Tee Mango Kamille und Schwarzer Tee Pfirsich Hibiskus. Seitdiesem Jahr kooperiert Fuze Tea zudem mit Rainforest Alliance[TM] underhält das begehrte Nachhaltigkeitssiegel mit dem grünen Frosch. DieAuszeichnung bestätigt, dass der Tee**** aus nachhaltigem, vonRainforest Alliance[TM] zertifiziertem Anbau stammt.Bildmaterial zu den einzelnen Fuze Tea Sorten finden Sie unterdiesem Link: https://wfm.fischerappelt.de/_7pDnUQkxF5b4lRQuellen:*Value Wachstum basierend auf Hochrechnug Canadean/Nielsen 2016 vs.2014**Statista 2019***Die Umfrage wurde im Auftrag von Fuze Tea unter 9.000 Erwachsenenab 18 Jahre auf www.onepoll.com im Dezember 2017 durchgeführt.Befragt wurden Teilnehmer aus Belgien, Dänemark, Deutschland,Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden und Großbritannien.Darunter 1.000 Teilnehmer über 18 Jahre aus Deutschland.****Basis des Tee-ExtraktsPressekontakt:Stefanie EffnerT +49(0) 30 22 606 9800F +49(0) 30 22 606 9110presse@coca-cola-gmbh.dewww.coca-cola-deutschland.deOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell