"Ein Sommer in Salamanca": ZDF dreht neuen Film der "Herzkino"-Reihe (FOTO)

Mainz (ots) -Voller Körpereinsatz und schweißtreibende Arbeit oder gemütlicherLuxus-Urlaub - von ihrer gemeinsamen Spanienreise haben dieSchwestern Rike (Susan Hoecke) und Nicola (Patricia Aulitzky) in "EinSommer in Salamanca" ganz unterschiedliche Vorstellungen. SeitMontag, 11. Juni 2018, entsteht der ZDF-"Herzkino"-Film in Salamancaund Umgebung. Neben Susan Hoecke und Patricia Aulitzky stehen ManuelCortez, Fernando Corral Perez de Eulate, Adolfo Assor, Helga Sachse,Katharina Zapatka und andere vor der Kamera. Regie führt MichaelKeusch nach dem Drehbuch von Beate Fraunholz.Unterschiedlicher als Rike und Nicola könnten Schwestern kaumsein. Doch einmal im Jahr machen die beiden gemeinsam Urlaub. Um dieOrganisation kümmern sie sich abwechselnd und überraschen die jeweilsandere mit dem Reiseziel. Als die beiden auf der Plaza Mayor imspanischen Salamanca ankommen, ist Rike begeistert. Allerdings ahntsie nicht, dass die Reise hier noch nicht zu Ende ist: Nicola hateinen Volunteering-Urlaub am Jakobsweg gebucht. Zwei Wochen langsollen sie mit anderen Freiwilligen in einer kleinen Herberge wohnenund einen vergessenen Pfad sanieren. Rike ist kurz davor abzureisen.Doch als sie von der Beziehungskrise ihrer Schwester erfährt, undmerkt, dass Carlos (Fernando Corral Perez de Eulate), der Sohn desHerbergsvaters, offenbar ein Auge auf diese geworfen hat, beschließtRike, zu bleiben und Nicolas Ehe zu retten. Die Avancen von Carlos'jüngerem Bruder Pablo (Manuel Cortez) kann Rike hierbei überhauptnicht gebrauchen."Ein Sommer in Salamanca" wird im Auftrag des ZDF von MoviepoolGmbH (Produzentin: Bernadette Schugg) produziert. VerantwortlicheRedakteurin im ZDF ist Rita Nasser. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis 12. Juli 2018, ein Sendetermin steht noch nichtfest.