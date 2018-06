Sommer-Party: Auf guten Sonnenschutz achten / TÜV Rheinland: Auch Sonnencremes haben ein Verfallsdatum / Dermatologisch getestet ist kein Qualitätsmerkmal / Pflegesubstanzen können schaden

Köln (ots) - Fußball-Weltmeisterschaft ohne Public Viewing ist fürviele Fans nicht mehr denkbar. Meist unter freiem Himmel, lassen siesich stundenlang von den Ballkünstlern verzaubern - auch bei 30 GradCelsius und praller Sonne. Deshalb ist die Wahl des richtigenSonnenschutzmittels von großer Bedeutung. "Wichtig ist vor allem derLichtschutzfaktor, der für Kinder besonders hoch sein sollte", rätDr. Greta Dau, Lebensmittelchemikerin bei TÜV Rheinland. DerLichtschutzfaktor ist eine verlässliche, allgemeinverständlicheOrientierungshilfe. Kein Qualitätsmerkmal ist dagegen die Bezeichnung"dermatologisch getestet". Dahinter verbirgt sich lediglich dieTatsache, dass das Produkt auf der menschlichen Haut getestet wurde."Es ist aber möglich, dass Probanden nach dem dermatologischen Testmit Hautproblemen zu kämpfen hatten. Hier sind Zusätze wie sehr gutoder hautverträglich wichtig", verdeutlicht Dr. Dau. Die Bezeichnungwasserfest ist ebenfalls irreführend, da solche Mittel nur einegewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit aufweisen. Nach starkemSchwitzen sollte trotz der Bezeichnung nachgecremt werden, um denSchutz aufrechtzuerhalten.Bei Inhaltsstoffen genau informierenBei den Inhaltsstoffen empfiehlt Dr. Dau genau hinzuschauen.Pflegesubstanzen wie Aloe Vera sollten Produkte nicht enthalten, dadiese Symptome eines Sonnenbrandes überdecken können. "Auf ältereRestposten sollten Kunden ebenfalls verzichten, da diese Produktenoch potenziell hautschädigende Stoffe enthalten können", so dieExpertin. "Aber auch einige zugelassene UV-Filter wie beispielsweiseOctocrylene oder Homosalate stehen im Verdacht hormonell wirksam zusein." Wer diese UV-Filter umgehen möchte, sollte zu Sonnencremes aufTitandioxidbasis ohne Nanopartikel greifen, da die Kleinstpartikelgegebenenfalls durch geschädigte Haut dringen können. "Wer die Cremesohne Nanopartikel anwendet, muss aber mit dem bekannten leichten,weißen Film auf der Haut leben", erklärt Dr. Dau. "Auf keinen Fallsollte dies aber ein Grund sein, die empfohlene Auftragungsmenge zuverringern, da dies den UV-Schutz reduziert und der angegebene undgewünschte Lichtschutzfaktor dann nicht mehr erreicht wird."Beim Kauf des Sonnenschutzmittels sollten Kunden zudem genau aufdas Haltbarkeitsdatum achten. Ist das abgelaufen, lässt der Schutzder Sonnencreme stark nach. Und: Nachcremen verlängert nicht dasunbedenkliche Sonnenbad. Je nach Hauttyp sollte man nach wenigenMinuten bis maximal drei Stunden den Aufenthalt in der Sonne beenden.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell