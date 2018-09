Das Kostümdrama, das in der verbotenen Stadt spielt, endet mitrekordhohen Zuschauerzahlen und ist die meistdiskutierte Serie indiesem SommerPeking (ots/PRNewswire) - iQIYI Inc. (NASDAQ: IQ) ("iQIYI" oderdas "Unternehmen"), ein innovativer marktführenderOnline-Unterhaltungsdienst in China, hat heute den Abschluss des sehrerfolgreichen Kostümdramas "Story of Yanxi Palace", eine Geschichteaus der Qing-Dynastie von intriganten Konkubinen und Palastintrigen,gefeiert. Das Finale der aus 70 Folgen bestehenden Serie, die voniQIYI und Huanyu Film Works gemeinsam produziert wurde und eine ganzeNation in Atem gehalten hatte, wurde insgesamt über 15 Milliarden Malgestreamt.Die äußerst populäre Serie "Story of Yanxi Palace" war zweifellosdie diesjährige Unterhaltungssensation in China. Die Serie warwährend 39 aufeinanderfolgenden Tagen in diesem Sommer das am meistengesehene Online-Drama in China. Sie wurde täglich über 300 MillionenMal gestreamt, am Spitzentag wurde die Serie sogar über 700 MillionenMal angeschaut. Auf der chinesischen Twitter-ähnlichenSocial-Network-Plattform Weibo stand die Serie "Story of YanxiPalace" ganze 500 Mal zuoberst auf der Liste der "Hot Searches" derSeite, und der Hashtag "#Story of Yanxi Palace" wurde insgesamt über12 Milliarden Mal geteilt. Im Zuge der Popularität der Serie habenchinesische Medien einen bedeutenden Anstieg der Besuche imgleichnamigen Yanxi Palace innerhalb der verbotenen Stadt gemeldet."Wir sind unendlich stolz auf den hervorragenden Erfolg der Serie'Story of Yanxi Palace' in diesem Sommer und auf die Spuren, welchedie Serie in der Popkultur hinterlassen hat", sagt Dr. Gong Yu,Gründer und CEO von iQIYI. "Im Produktionsprozess von 'Story of YanxiPalace' haben wir bewusst weniger bekannte Schauspieler mit einemvielversprechenden Talent gecastet. Dadurch haben wir uns vom neustenTrend in der chinesischen Industrie abgewendet, bei dem der Fokus zustark auf den Berühmtheitsaspekt von Schauspielern in derenProduktion gelegt wurde. Der außergewöhnliche Zuspruch, den die Serieerhalten hat, beweist, dass dies der richtige Entscheid war. Zudemwird durch den Erfolg ebenfalls der Fokus von iQIYI bestätigt, derdarin besteht, nur die hochwertigsten Inhalte zu produzieren undauszuwählen. An diesem Modell hat iQIYI immer festgehalten und wirwerden von dieser Vision nicht abweichen - chinesischeUnterhaltungsfans wissen, dass die Marke iQIYI großartige Inhalteproduziert."Nachdem "Story of Yanxi Palace" im Inland mit Begeisterungaufgenommen wurde, wurde die Serie auch über die Sprach- undKulturgrenzen hinweg gezeigt und war auch außerhalb des chinesischenFestlandes erfolgreich. Momentan kann die Serie in über 70 Ländernund Regionen gesehen werden. Die Serie wurde an große TV-Sender und-Plattformen in ganz Asien verkauft. In Hongkong ist sie nach zweiWochen bereits das am meisten geschaute Programm auf TVB. Die Seriehat sich auch außerhalb von Asien als äußerst populär herausgestellt.In diesem Jahr gehört sie zu den am meisten geschauten lizenziertenchinesischen Dramaserien auf YouTube.Informationen zu iQIYI, Inc.iQIYI, Inc. (NASDAQ:IQ) ("iQIYI" oder das "Unternehmen") ist eininnovativer marktführender Online-Unterhaltungsdienst in China. DieFirmenphilosophie kombiniert kreative Talente mit Technologie,wodurch ein Umfeld für kontinuierliche Innovation und die Produktionvon Blockbuster-Inhalten gefördert wird. Die Plattform von iQIYIenthält äußerst populäre Original-Inhalte sowie eine umfassendeBibliothek aus anderen professionell produzierten Inhalten, zusammenmit Partnern generierten Inhalten und von Benutzern generiertenInhalten. Das Unternehmen sticht durch die führendeTechnologieplattform, die durch fortschrittliche künstlicheIntelligenz, Analysen von Big Data und anderen patentgeschütztenKerntechnologien unterstützt wird, in der Online-Unterhaltungsbranchehervor. iQIYI zieht eine riesige Nutzerbasis mit einemaußergewöhnlichen Nutzerengagement an und hat ein diversifiziertesVertriebsmodell entwickelt, einschließlich Mitgliederservice,Online-Werbedienstleistungen, Vertrieb von Inhalten,Live-Übertragungen, Online-Games, IP-Lizenzierung, Online-Literaturund E-Commerce usw. Mehr Informationen zu iQIYI erhalten Sie unterhttp://ir.iqiyi.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738347/iQIYI.jpgPressekontakt:Daniel Xie+86-138-1071-5949xiedanping@qiyi.comOriginal-Content von: iQIYI, Inc., übermittelt durch news aktuell