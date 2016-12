Sommer Highlight 2017: Neues Flaggschiff AIDAperla kommt bereits ab Juli ins westliche Mittelmeer / Ab sofort buchbar: zusätzliche Reisen im Juli & August ab Palma de Mallorca & Barcelona (FOTO)

Rostock (ots) -AIDAperla, der jüngste Zuwachs der Rostocker KreuzfahrtreedereiAIDA Cruises, kommt bereits im Juli 2017, zwei Monate früher alsgeplant, ins westliche Mittelmeer. Nach dem erfolgreichen Start vonAIDAprima wird AIDA Cruises 2017 mit AIDAperla das Schwesterschiffals zwölftes Flottenmitglied begrüßen.Schon ab dem 1. Juli 2017 bereist das 300 Meter lange und 37,6Meter breite Schiff das westliche Mittelmeer. Die Hauptstadt derLieblingsinsel der Deutschen, Palma de Mallorca, sowie Barcelona sinddie Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen (Perlen amMittelmeer 1) nach Rom (Civitavecchia), Korsika und Florenz(Livorno).AIDAperla übernimmt die Reisen von AIDAbella, die dann im Juli undAugust 2017 auf zusätzlichen Kreuzfahrten in Nordeuropa unterwegssein wird. Die genauen Routen werden in Kürze veröffentlicht. Damitvergrößert AIDA das Reiseangebot und bietet noch mehr Vielfalt fürden Sommerurlaub 2017. Gäste, die eine Reise mit AIDAbella zwischendem 30. Juni und dem 26. August 2017 gebucht haben, erleben mit alsErste das jüngste Mitglied der AIDA Flotte und profitieren u.a. voneiner erweiterten Kabinenauswahl.Insgesamt 14 verschiedene Kabinenvarianten stehen dem Gast an Bordvon AIDAperla zur Auswahl, darunter die großzügige Verandakabinen unddie Panoramakabinen auf dem exklusiven Patiodeck.Zu den vielen weiteren Highlights an Bord gehören der Beach Clubunter einem wetterunabhängigen und UV durchlässigen Foliendom oderdas Four Elements mit Wasserrutschen und Klettergarten. Der exklusiveBody & Soul Organic Spa begeistert mit verschiedenen Saunen, mehrerenIndoor- und Outdoor-Pools, einem Tepidarium oder einem Kaminzimmer,die zur vollkommenen Entspannung einladen. Das Lanaideck mit InfinityPools, gläserne Fahrstühle, zwei Skywalks, modernste LED-Technik undFlugwerke für außergewöhnliche Artistenshows und eine interaktiveschwebende Kugel für das Entertainmentprogramm ergänzen dasvielseitige Angebot. Neben dem Kids- und Teens Club gibt es an Bordauch einen Mini Club für die Betreuung von Kleinkindern ab 6 Monaten.Dies sind nur einige der Angebote an Bord der neuen AIDA Generation,die mit den Kreuzfahrt Guide Awards 2016 für Familienfreundlichkeitund Sport & Wellness prämiert wurden. Auch das Gastronomieangebotlässt keine Wünsche offen: 12 Restaurants, 3 Snack Bars und 14 Barsladen zu einer kulinarischen Weltreise ein.Ab 1. September 2017 nimmt AIDAperla dann wie geplant auf vierverschiedenen Routen Kurs auf die Metropolen des westlichenMittelmeeres (Perlen am Mittelmeer 1, 2, 3 & 4). Ab März 2018 gibtAIDAperla sein erstes Gastspiel in Deutschland. Die HansestadtHamburg wird Start- und Zielhafen für siebentägige Rundreisen zu denschönsten Metropolen Westeuropas wie London (Southampton), Paris (LeHavre), Brüssel (Zeebrügge) oder Rotterdam.Beeindruckende Videos der neuen AIDA Generation per Drohnenflug(https://youtu.be/nC8Q0unTriI), Bike-Wettrennen(https://youtu.be/tw6aAF0HHPE) und die einzigartige Taufshow vor derHamburger Kulisse (https://youtu.be/Ng6Vl5fKq3k) sind auf Youtube zufinden.Die zusätzlichen Reisen von AIDAperla sind ab sofort im Reisebüro,im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder aufwww.aida.de buchbar.Details zur Taufe von AIDAperla werden zu einem späteren Zeitpunktbekannt gegeben.Preisbeispiel für die Redaktion:Perlen am Mittelmeer 1 mit AIDAperlaJuli bis Oktober 20177 Tage ab/bis Mallorca bzw. Barcelona ab 930 EUR* p. P.An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 340 EUR** p. P.* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 150Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.01.2017, jeweilslimitiertes Kontingent** Limitiertes KontingentPressekontakt:Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability AIDACruisesTel. : +49 (0) 381 / 444-8020Email: presse@aida.dehttp://www.aida.de/Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell