Sommer im Freibad - Was Sie unbedingt wissen sollten

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Sommer im Freibad. Es ist erfrischend fürden Tag, wenn man schon frühmorgens schwimmt und macht viel Spaß,wenn man den ganzen Tag dort verbringt. Allerdings sollte man daseine oder andere beachten, damit nichts passiert. Dagmar Ponto weißmehr:Sprecherin: Geht man ins Freibad sollte man an Sonnenbrille undSchwimmbrille genauso denken wie an Badeschuhe, Badekappe, einenBadeanzug zum Wechseln und Sonnenschutzcreme, rät der "SeniorenRatgeber". Und ob jung oder alt, sollte man unbedingt einige Regelnbeachten, erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger:O-Ton: Claudia Röttger: 19 Sekunden"Grundsätzlich sollte man erst mit den Füßen eintauchen und denKörper ganz langsam ans Wasser gewöhnen und nicht aus Übermutkopfüber ins Wasser springen. Gibt es Warnhinweise, sind die genausozu beachten wie die Anweisungen der Bademeister. Und man sollte sichselber zur Regel machen, immer reichlich zu trinken, wenn man imFreibad ist."Sprecherin: Im Gegensatz zum Naturbad schwimmt man im Freibad inChlorwasser. Was sollten Schwimmer dabei bedenken?O-Ton: Claudia Röttger: 13 Sekunden"Das Chlorwasser stresst die Haut und trocknet sie aus, deshalbsollte man sich nach dem Schwimmen gründlich abduschen. Und für dieHaare gilt: Entweder eine Badekappe während des Schwimmens tragenoder hinterher beim Duschen ein Pflegeshampoo benutzen."Sprecherin: So schön ein Tag im Freibad ist, nerven doch häufiglästige Mücken. Was hilft gegen die Plagegeister?O-Ton: Claudia Röttger: 21 Sekunden"Man sollte helle Kleidung tragen, ein neutrales Deo benutzen undauf Parfum verzichten, denn Duftstoffe locken die Mücken an. Wenn mandenn doch mal gestochen wird, hilft ein kühlendes, antiallergischesMückengel. Und im August sind auch wieder vermehrt Wespen unterwegs,sodass man immer Badeschuhe tragen sollte und sich auf der Wiese niein die Nähe von Abfallkörben legen sollte."Abmoderationsvorschlag: In lauen Sommernächten bieten einigeFreibäder als Highlight Nachtschwimmen an, mit stimmungsvollerBeleuchtung und leiser Musik.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell