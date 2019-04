Unterföhring (ots) - Blitzmerker. Sportsfreund. Feinmotoriker. Werüberzeugt auf ganzer Linie im großen Duell bei "Schlag den Besten"?Dem Gewinner der neuen ProSieben-Showreihe winken 50.000 Euro undnoch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in derdarauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen ...Karten für die Show-Aufzeichnungen sind ab sofort erhältlich aufwww.brainpool-tickets.de.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Das ist spannendeSamstagabend-Unterhaltung in bester 'Schlag den...'- Manier: Bei"Schlag den Besten" gewinnt der Kandidat, der am vielseitigstenaufgestellt ist und in den unterschiedlichsten Disziplinen überzeugt.Dazu kommt: Der Sieger darf erneut antreten - und kann so seinenGewinn verdoppeln - oder gar vervierfachen! Ich freue mich aufmitreißende Sommer-Duelle auf ProSieben!"Bei "Schlag den Besten" treten zwei Allround-Talente inunterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es umWettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Elton moderiert. AmKommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth. Produziert wird "Schlag denBesten" von Raab TV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell