Sommer in Deutschland: Erster überdachter Beachclub öffnet in Papenburg / Direkt vor den Gästen liegt der neue Ozeanriese der Meyer Werft (FOTO)

Papenburg (ots) -Getreu dem norddeutschen Sommer-Motto "es gibt kein schlechtesWetter, es gibt nur schlechte Kleidung" öffnet an diesem Donnerstagan der Papenburger Meyer Werft Norddeutschlands erster überdachterBeachclub. Sandstrand, Cocktails und Musik gehören ebenso dazu wieein atemberaubender Ausblick: Denn der Papenburger Beachclub ist einHotspot für "Sehleute". Direkt vor den Gästen liegt für fast vierWochen der 335 Meter lange Ozeanriese »World Dream« im Hafenbeckender Werft - der Neubau wird für die Emsüberführung Ende Septembervorbereitet."Andere kommen mit dem Schiff an den Strand, wir kommen mit demStrand zum Schiff", erklärt Kai Nehe schmunzelnd die Idee. DerGeschäftsführer der Papenburg Marketing GmbH setzt somit neben dasBesucherzentrum der Meyer Werft, das erst kürzlich seinen 111.111stenGast des Jahres begrüßte, eine weitere Attraktion, die sich ideal miteinem Besuch in der Stadt kombinieren lässt.Unterstützung erhält der Papenburger Beachclub durch den BremenAirport: Der Flughafen stellt über die gesamte Laufzeit desBeachclubs unter dem Motto "BRElax" ein gemütliches Lounge-Bett mitBlick auf das Kreuzfahrtschiff »World Dream« auf. An vier Terminenist zudem eine Fotoaktion geplant.Der Papenburger Beach Club "Schiff Bar" öffnet am 24. August undist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.www.papenburg-marketing.deTelefon: 04961 - 839 60Die Papenburg Marketing GmbH, aus der Papenburg Tourismus GmbHentstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktetdie Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklunginhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowieEventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH dasBesucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich mit jährlich 250.000Gästen zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu denTop-Reisezielen in Niedersachsen.Pressekontakt:John Will KommunikationBremer MedienhausSchwachhauser Heerstraße 7828209 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Papenburg Marketing, übermittelt durch news aktuell