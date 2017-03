Sommer im Dachgarten - Grund zum Feiern in The Roof Gardens

London (ots/PRNewswire) -Der Sommer 2017 dürfte noch interessanter als alle bisherigen inThe Roof Gardens werden. Unser Veranstaltungskalender kann sich sehenlassen - also nichts wie in den Dachgarten, damit Sie es nichtverpassen:- Babylon's Seafood Terrace: Auf Babylon's Terrasse können Sie nichtnur den atemberaubenden Blick auf die Skyline von London genießen,sondern ein ebensolches Menü mit frischen Meeresfrüchten ausbritischen Gewässern.- The Gardening Club: Haben Sie einen grünen Daumen? Dann würden Sieganz bestimmt unsere exklusiven sonntäglichen Gesprächsrunden mitGartenbauexperten genießen. Daten für 2017: Sonntag, 23. April,Sonntag, 16. Juli und Sonntag, 15. Oktober.- Barbeque an den Clubabenden: Versammeln Sie Ihre Freunde amBarbeque-Grillfeuer. Barbeque gibt es im Tudor-Garten von 19 bis 22Uhr jeden Freitag- und Samstagabend von Mai bis September.Überdachte Tische und Heizpilze sorgen dafür, dass Ihnen unser"wunderbares" britisches Wetter den Abend nicht verdirbt!- Nachmittagstee im geheimen Garten: Genießen Sie eine der bestenTraditionen Großbritanniens in unserem beschaulichen Dachgarten.The Roof Gardens serviert diesen Sommer den Nachmittagtee amSamstag, dem 15. April, Montag, dem 1. Mai, 29. Mai und 28. Augustsowie an allen gesetzlichen Feiertagen.- Konzert auf dem Dach: Für Liebhaber klassischer Musik gibt es einensommerabendlichen Genuss für Augen und Ohren an den folgendenMittwochabenden: 10. Mai und 9., 16. und 30. August.- Comedy auf dem Dach: Am Sonntag, dem 25. Juni wird eine Reiherenommierter Komiker eine Vorschau auf exklusive Vorstellungen fürdas Edinburgh Fringe Festival geben.- Tage der offenen Tür im Garten: Wer The Roof Gardens noch nichtkennt, ist herzlich eingeladen, durch die drei Erlebnisgärten in 33Meter Höhe über der Kensington High Street zu bummeln. In den OpenGarden Squares am 18. Juni und im Open House London am 17.September können Sie sich von den Gärten hoch über den DächernLondons bezaubern lassen.- Jazz in Babylon: Grooven Sie diesen Sommer jeden Dienstagabend inBabylon mit Live-Jazz und dem Besten, was die britische Küche zubieten hat.- Reverb: Reverb ist am 17. Juni und 18. Juli mit seiner besonderenMischung aus Live-Musik, Comedy, Gartenspielen und Barbeque-Menüwieder in The Roof Gardens.- Independence Day: Feiern Sie im echt amerikanischen Stil mitBarbeque und Feuerwerk am Samstag, dem 1. Juli. Anschließend könnenSie in Londons einzigem Privatclub auf dem Dach die Nachtdurchtanzen.Detaillierte Informationen finden Sie unterhttp://www.roofgardens.virgin.comPressekontakt:+44(0)207-937-7994Original-Content von: The Roof Gardens, übermittelt durch news aktuell