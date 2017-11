"Ein Sommer im Allgäu" im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Nach einem Unfall steht Extremsportlerin Barbara (Jennifer Ulrich)in "Ein Sommer im Allgäu" vor der größten Herausforderung ihresLebens: Sie muss sich zurück ins Leben kämpfen. Das ZDF zeigt das"Herzkino"-Melodram "Ein Sommer im Allgäu" am Sonntag, 26. November2017, um 20.15 Uhr. Neben Jennifer Ulrich spielen in weiteren RollenMichaela May, Herbert Knaup, Philipp Hochmair, Johannes Zirner,Teresa Rizos, Niklas Nißl und viele andere. Regie führte JeanetteWagner nach dem Drehbuch von Wolfgang Limmer.Vor mehr als zehn Jahren hat Bärbel (Jennifer Ulrich) gemeinsammit ihrem Freund Jörg (Johannes Zirner) ihre Heimat im Allgäuverlassen und wurde zu einer der erfolgreichsten Extremkletterinnen.Doch da sie seit einem tragischen Absturz in Patagonien im Rollstuhlsitzt, kehrt sie zu ihrer Familie ins Allgäu zurück. Sie glaubt festdaran, mit entsprechendem Training eines Tages wieder laufen zukönnen. Und tatsächlich - ihre Diagnose schließt das nicht aus.In dieser schwierigen Situation ist Bärbels Familie voll und ganzfür sie da: Ihre Eltern Irene (Michaela May) und Hans (Herbert Knaup)haben einen Therapieraum auf dem Hof finanziert, Schwester Moni(Teresa Rizos) hat sich zur Physiotherapeutin fortbilden lassen.Zudem hilft ihr der jugendliche Nachbar Wim (Niklas Nißl), der beiBärbel seine Sozialstunden abarbeitet, wo immer es geht. Auch WimsVater Pirmin (Philipp Hochmair) ist beeindruckt von BärbelsSchlagfertigkeit und ihrem Mut. Wie sie einst als Extremkletterin denBerg erobert hat, kämpft sich Bärbel nun ins Leben zurück - auch wennRückschläge sie manchmal entmutigen.https://presseportal.zdf.de/pm/ein-sommer-im-allgaeuhttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einsommerimallgaeuPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell