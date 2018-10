Den Sommer 2019 mit alltours verbringen / Günstig pauschal buchen - exklusiv Urlaub machen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Neue Reiseziele, mehr Ferienanlagen, ein erweitertesExklusivangebot und zusätzliche allsun Hotels - die Reiseveranstalterder alltours Gruppe, alltours und byebye, bieten den Urlaubern imSommer 2019 eine noch größere Auswahl zu den bekannt günstigenalltours Preisen. Die Zahl der über Reisebüros oder direkt imInternet buchbaren Hotels ist auf 15.000 (Vorjahr: 10.800) gestiegen.Exklusivhotels bei Urlaubern beliebt - Angebot ausgebautHinzugekommen sind weitere nur bei alltours buchbare Hotels. "DasExklusivangebot ist eine wichtige Säule unseres Geschäfts. Schonjetzt sind wir in den meisten Destinationen mit attraktivenExklusivhotels gut aufgestellt, werden das Angebot aber strategischweiter ausbauen", so Willi Verhuven, Vorsitzender derGeschäftsführung der alltours flugreisen gmbh, anlässlich derVorstellung des Sommerprogramms 2019 des Düsseldorfer Reiseanbieters.In vielen Feriengebieten verbringen bereits mehr als die Hälfte deralltours Gäste ihren Urlaub in einem der Exklusivhotels; auf Mallorcasind es sogar über Dreiviertel. Zum Wachstum beitragen sollen zudemdie alltourseigenen Hotelmarken alltoura, sunline, Family & Friendsund Luxmar. Hinzu kommen die 34 allsun Hotels - großzügige 4- und4,5-Sterne-Ferienanlagen auf Mallorca, den Kanaren und inGriechenland. Willi Verhuven: "In den Hotels setzen wir unsereVorstellungen von einem hochwertigen Wohlfühlurlaub zu günstigenPreisen konsequent um."Programm Sommer 2019: on- und offline den Wunschurlaub findenAllein in den neun alltours Sommerkatalogen können die Urlauberzwischen 3.045 Hotels wählen; insgesamt hat der DüsseldorferReiseanbieter 15.000 Hotels im Portfolio. "Wir haben dasKatalogangebot erweitert und dabei höchste Qualitätskriterienangelegt", erklärt Willi Verhuven. "Gleichzeitig haben wir dieAuflagen reduziert und die Hotelausschreibungen in den Katalogengestrafft. Damit stellen wir uns zeitgemäß auf das veränderteNutzungsverhalten unserer online-affinen Zielgruppen ein." Egal ob esdie Menschen im kommenden Sommer auf die "Balearen" oder "Kanaren",nach "Spanien & Portugal", "Griechenland" und die "Türkei" zieht, obsie "Sonnenträume" hegen oder das "Fernweh" plagt - in allenZielgebieten von alltours können die Reisenden ihre Urlaubswünschepreisgünstig verwirklichen. Das gilt nicht nur für dieFlugpauschalreisenden, sondern auch für diejenigen, die im Sommer2019 individuell zum Urlaubsziel anreisen wollen. Für sie hatalltours die beiden Kataloge "Individualreisen" aufgelegt. VonSizilien im Süden bis zum Nordkap im hohen Norden, von Frankreich imWesten bis nach Ungarn im Osten reicht das abwechslungsreicheUrlaubsangebot für Familien, Singles und Paare, die individuell mitAuto, Bus, Bahn oder Flugzeug zu ihrem Urlaubsziel reisen wollen. MitBelgien hat alltours seine europäischen Individualreisziele weiterkomplettiert und baut die Produktpallette in Deutschland undÖsterreich noch einmal deutlich aus.Von der Karibik über Asien bis zum Orient - große Auswahl auf derFernstreckeNahezu 500 Hotels sind bei alltours auf der Fernstrecke zu buchen.Und aufgrund verbesserter Wechselkurse profitieren Reisende hiersogar von günstigeren Preisen. Urlauber, die es in die Ferne zieht,können mit alltours in die Karibik nach Kuba, Curaçao, in dieDominikanische Republik oder auch nach Mexiko reisen. In Asien lockenVietnam, Thailand und Myanmar sowie Singapur, Bali, Lombok oder SriLanka und die Malediven sowie Mauritius im Südwesten des IndischenOzeans. Und auf der arabischen Halbinsel stehen die VereinigtenArabischen Emirate und der Oman als Reiseziele zur Wahl.Mit erweitertem Angebot in allen Destinationen wachsenIn der Sommersaison 2019 will die alltours Gruppe mit beidenReiseveranstaltern in allen Destinationen zulegen. Auch das füralltours größte und wichtigste Zielgebiet Spanien soll wieder zumWachstum beitragen, nachdem dort die Gästezahlen im Geschäftsjahr2017/2018 rückläufig waren. "Die vor einigen Wochen angelaufenenBuchungen für das Gesamtprogramm stimmen uns zuversichtlich, diegesteckten Ziele auch in Spanien zu erreichen", so Willi Verhuven.Hier geht der Reiseanbieter mit durchschnittlich um 1,2 Prozentgesenkten Preisen in den Sommer 2019, und auf den kanarischen undbalearischen Inseln fällt die Preissenkung in den allsun Hotels sogarnoch deutlicher aus. Auf den Kanaren steigt zudem das Hotelangebot,und auf Mallorca hat alltours die Kooperation mit Hipotels undValentin-Hotels ausgebaut und bietet mit dem Marena Beach und demPaguera zwei neue allsun Hotels. Aber auch auf dem spanischenFestland sind an der Costa del Sol und Costa de la Luz weitere Hotelshinzugekommen, unter anderem Ferienanlagen der renommierten PalladiumGruppe sowie drei neue Iberostar-Hotels.Für weiteres Wachstum in Griechenland hat alltours zusätzlicheKapazitäten eingekauft und sein Exklusivangebot noch einmalausgebaut. Zudem stärkt der Anbieter seine Position im griechischenReisemarkt durch den Zukauf eines dritten unternehmenseigenen Hotelsauf Kreta. Mit der Insel Kefalonia und der Halbinsel Peloponneserschließt alltours weitere Destinationen für seine Gäste; und mitAgia Pelagia auf Kreta und Kefalos auf Kos sind neue Ferienregionenhinzugekommen. (siehe auch die alltours Pressemitteilung Nr. 37)Türkei, Ägypten und Tunesien zurück in der Erfolgsspuralltours und byebye haben ihr Angebot auch im türkischenWachstumsmarkt erweitert; allein im Katalogprogramm können dieUrlauber zwischen 250 Hotels wählen - 20 davon sind neu im Portfolio.Die großzügig angelegten Ferienanlagen punkten bei den Gästen mitdirekter Strandlage, hoher Qualität zu ausgezeichneten Preisen undnicht zuletzt türkischer Gastfreundschaft. "Zu Recht gilt die Türkeials eines der preisgünstigsten Qualitätsziele in Europa", so WilliVerhuven. Die Türkische Riviera und die Türkische Ägäis sindinsbesondere bei den deutschen Urlaubern beliebt, nicht zuletzt wegender kilometerlangen Sandstrände und umfangreichenAll-inclusive-Angebote.Die ganzjährigen Reiseziele Ägypten und Tunesien sind auf dembesten Weg, an die hohen Buchungszahlen früherer Jahre anzuknüpfen.Im Sommer 2019 ist Ägypten mit 93 und Tunesien mit 96 Hotels imKatalogprogramm von alltours vertreten. Die Hotels sowohl in Ägyptenals auch in Tunesien sind bei den Urlaubern für ihre attraktivenPreise und All-inclusive-Angebote bekannt.Die bulgarischen Hoteliers haben in den letzten Jahren spürbar indie Qualität ihrer Hotels investiert. Das zahlt sich nun bei denGästezahlen aus. Gerade bei Familien kommen die preisgünstigen undansprechenden Ferienanlagen gut an. Für den Sommer 2019 hat alltoursdie Zusammenarbeit mit den Hotelketten Grifid und Albena in Bulgarienintensiviert und ist mit einem großen Anteil an Exklusivhotels an denStränden der Schwarzmeerküste vertreten.Ausgezeichnete FamilienfreundlichkeitInsbesondere Familien wissen das hervorragendePreis-Leistungs-Verhältnis und die familienfreundlichen Angebote beialltours zu schätzen. In den Sommerzielen 2019 können Kinder invielen der bei alltours buchbaren Hotels kostenlos den Urlaub mitihren Eltern verbringen; zu Buche schlägt lediglich der Flugpreis fürdie Kinder. In der Türkei, Bulgarien, Ägypten und Tunesien gilt dassogar für nahezu 90 Prozent der Hotels. Und in vielen Ländern wohntnicht nur das erste, sondern gleich auch zweite Kind kostenlos. KeinWunder also, dass alltours flugreisen zum fünften Mal in Folge alsDeutschlands familienfreundlichster Reiseveranstalter ausgezeichnetwurde.Redaktionskontakt:Dr. Thomas DaubenbüchelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 211 5427-7400E-Mail: thomas.daubenbuechel@alltours.deAlexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.deOriginal-Content von: alltours flugreisen gmbh, übermittelt durch news aktuell