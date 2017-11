Sommer 2018: Mehr Angebote für Jüngere und Familien

Hannover (ots) - Gutes Sommergeschäft in 2017 / Marktanteil undGästezufriedenheit gestiegen / Neue TUI Hotels und Kreuzfahrtschiffe/ Kinder reisen für 149 Euro / Steigende Nachfrage für östlichesMittelmeer und Nordafrika erwartet / Türkei wird wieder attraktiverMit der bislang größten Auswahl an Familienhotels und vielen neuenAngeboten für junge Leute startet die TUI im Heimatmarkt Deutschlandin den Urlaubssommer 2018. Außerdem wächst das Flug- und Hotelangebotfür Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien und Tunesien.Insbesondere im östlichen Mittelmeer wird eine deutlich steigendeNachfrage erwartet. Auf der Fernstrecke erweitert TUI das Hotel- undRundreiseprogramm für die USA, hier vor allem in New York, Floridaund den südlichen Bundesstaaten. Die Anzahl der TUI-eigenen Hotelsund Kreuzfahrtschiffe wächst kontinuierlich weiter: Im Sommer 2018kommen sieben neue TUI-Hotels hinzu, darunter vier der Marke TUIBlue. In den kommenden zwei Jahren ergänzen zudem zwei neue Schiffebei TUI Cruises und zwei Expeditionsschiffe bei Hapag-Lloyd Cruisesdie jeweiligen Flotten.Bei der Präsentation der neuen Reiseprogramme für den Sommer 2018zeigte sich Marek Andryszak, Vorsitzender der TUI DeutschlandGeschäftsführung, mit dem aktuellen Geschäft sehr zufrieden: "TrotzHurrikan Irma und der Air Berlin-Insolvenz sind wir sehr gut durchden Sommer gekommen und verzeichnen derzeit eine starke Nachfrage fürden Winter. Im zweiten Jahr in Folge wachsen wir deutlich stärker alsder Markt." Dementsprechend steigt der Marktanteil der TUI inDeutschland laut GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) um gut einenProzentpunkt auf 23,3 Prozent.Veranstalterreise punktet in KrisenDas Aus bei Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft und derWirbelsturm in der Karibik hätten zehntausenden Urlaubern, soAndryszak weiter, die Vorteile einer Veranstalterreise deutlichaufgezeigt. "Wir haben uns um unsere Pauschalurlauber gekümmert,indem wir Sonderflüge durchgeführt haben, tausende Reiseleiter undCare Team-Mitglieder zur Gästebetreuung im Einsatz hatten, die Kostenfür zusätzliche Übernachtungen übernommen haben oder im Falle von AirBerlin für Ersatzflüge gesorgt haben. Kunden, die sich selbst nureinen Flug oder ein Hotel organisiert hatten, waren hingegen auf sichalleine gestellt", sagte der TUI Deutschland-Chef. Bei diesenReiseformen würde keine Veranstalterhaftung greifen, während es beiPauschalreisen einen Rundum-Sorglos-Service von der Buchung bis zurHeimkehr gäbe.Trotz eines massiven Produktausbaus in den vergangenen zwei Jahrenkonnte sich TUI bei der Gästezufriedenheit weiter verbessern. Aufeiner Skala von 1 bis 10 liegt der Durchschnittswert quer über alleAngebote und Ziele bei 8,68. Dabei belegt die Türkei mit 9,07 denSpitzenplatz unter allen Mittelmeerzielen. Weltmeister bei derKundenzufriedenheit sind die Malediven, die mit 9,41 an der Spitzedes TUI-internen Qualitäts-Rankings stehen.Qualitätssiegel für FamilienhotelsQualitätstreiber sind vor allem die eigenen Hotels undHotelkonzepte, die TUI für verschiedene Zielgruppen anbietet. ImFamiliensegment kommen im Sommer 2018 je ein neues TUI Family LifeHaus auf Zypern und in der Türkei hinzu sowie insgesamt neun BestFamily Hotels. Insgesamt stockt TUI das Angebot an Familienhotels umzehn Prozent auf. Über 12.000 Hotels bieten spezielle Familienzimmeran, einen Kinderclub gibt es sogar in über 20.000 Häusern. UmFamilien bei diesem riesigen Angebot die Orientierung zu erleichtern,führt TUI ein neues Qualitätssiegel für Familienhotels ein, das nurHäuser mit Bestnoten erhalten. "Mit dem größten Familienangebot allerZeiten und sehr attraktiven Kinderfestpreisen starten wir eineFamilienoffensive", so Touristik-Chef Stefan Baumert. Ziel sei es,die Marktführerschaft auch in diesem Segment weiter auszubauen undden Marktanteil von 19 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen. Bei Buchungbis 30. November fliegen Kinder von zwei bis elf Jahren zum Festpreisvon 149 Euro in den Urlaub. Der Preis gilt den ganzen Sommer hindurchin ausgewählten Familienhotels der Marken TUI und 1-2-Fly in denbeliebtesten Familienzielen rund ums Mittelmeer. DieKinderfestpreis-Aktion wird aktuell im Rahmen einer großen TV- undHörfunk-Kampagne beworben.Auch junge Leute werden für den Marktführer immer wichtiger. Durchneue, auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnittene Produkte,eine Verjüngung der Marke TUI, eine clevere Kundenansprache, etwaüber soziale Medien, und innovative Vermarktungsaktionen über dasSmartphone sollen künftig mehr Millennials in die Shops und auf diePortale der TUI kommen. Im Sommer 2018 setzt Touristik-Chef Baumertmit chilligen Beach-Clubs, günstigen Hostels und Camps,Übernachtungsangeboten in Zelten und auf Farmen erste Akzente. Auchbei den Hotelleistungen passt man sich an die Bedürfnisse derZielgruppe an: "Langschläfer-Frühstück, schnelles WLAN sowieTrendsportarten sind ein Muss, wenn man junge Leute ansprechen will",ist Baumert überzeugt. Jungen feierlustigen Urlaubern am bulgarischenGoldstrand bietet die Budget-Marke 1-2-Fly eine Party-Card an, mitder sie Rabatte bei Eintritten in Diskotheken und auf Getränkeerhalten. Nach dem Ende der Sommersaison wird die Produktpalette von1-2-Fly in die Hauptmarke TUI integriert. TUI wird damit auch beijüngeren Käuferschichten positioniert.TUI verknüpft Smartphone mit ReisebürosBei der Kundenansprache geht TUI völlig neue Wege. Dabei wird dasSmartphone zum Dreh- und Angelpunkt. "Um das Neukundengeschäftanzukurbeln und auch junge Leute in unsere Reiseshops zu holen,starten wir an der Schnittstelle zwischen On- und Offline neueAnsätze", erläutert TUI Deutschland-Chef Andryszak. Im Rahmen einesPilotprojektes wurde Nutzern bestimmter Apps und sozialer Netzwerke,die sich im Umkreis von 500 Metern von einem TUI-Reisebüro befanden,TUI-Angebote aufs Smartphone geschickt - und zwar inklusive einerNavigation zum nächsten Reisebüro. "Die Frage, wie gut es gelingt,per Smartphone digitale Kanäle mit traditionellen Vertriebskanälen zuverknüpfen, ist für unsere weitere Entwicklung von entscheidenderBedeutung", so Andryszak.Während TUI im Sommer 2018 bei den Zielgruppen vor allem Familienim Blick hat und verstärkt auch junge Leute ansprechen will, heißendie Trend- und Wachstumsziele im kommenden Jahr Spanien,Griechenland, Kroatien, Tunesien, Bulgarien und auf der FernstreckeUSA. In Kroatien stockt TUI das Hotelangebot für Familien um zehnProzent auf. Aufgrund der wieder deutlich steigenden Gästezahlen fürTunesien erweitert TUI das Flugprogramm um 25.000 Plätze. Zweimalwöchentlich bringt TUI fly Urlauber von Hannover, Düsseldorf undFrankfurt ins tunesische Enfidha. Zudem fliegt TUI künftig viermaldie Woche mit Tunis Air im Vollcharter nach Djerba. Bulgarien wirdaufgrund des günstigen Preisniveaus vor allem bei jüngerenZielgruppen und Familien immer beliebter. Dementsprechend stockt TUIdas Angebot an Hotelbetten um rund ein Viertel auf, darunter vielenur über TUI buchbare Häuser, wie das neue Riu Astoria am Goldstrand.Griechenland zählte bereits in diesem Jahr zu den großen Gewinnerndes Reisesommers und setzt seinen Siegeszug auch 2018 fort. Auch hierkonzentriert sich TUI beim Ausbau des Portfolios vor allem aufFamilien - das Hotelangebot für diese Zielgruppe wächst um 20Prozent. So eröffnen auf den beliebten Ferieninseln Rhodos, Kos undKorfu sowie auf der Westpeloponnes insgesamt fünf neue Hotels desTUI-Familienkonzepts Best Family.Ostdeutsche Städte immer beliebterDie Nachfrage nach Städtereisen wächst weiter. Die Top-Fünf-Aufsteiger des Jahres 2017 heißen Málaga, Porto, Prag, Edinburgh undCottbus. Immer beliebter werden Kombinationen aus Städtereisen mitBadeaufenthalten sowie ostdeutsche Metropolen. Dementsprechenderweitert TUI das Hotelangebot für Málaga und Porto sowie für Jena,Weimar, Halle (a. d. Saale) und Cottbus. Neu ins Programm kommt dieniederländische Stadt Leeuwarden, Kulturhauptstadt des Jahres 2018.Jeder zehnte Europäer bucht einer repräsentativen TUI-Studie unter3.000 Urlaubern zufolge umweltfreundlich. Besonders hoch ist dieBereitschaft, für nachhaltige Projekte zu spenden. In Deutschlandwären dazu fast vier von zehn Urlaubern bereit. Dementsprechendbietet TUI ab sofort Urlaubern die Möglichkeit, Projekte der TUI CareFoundation zu unterstützen. Mit nur einem Klick können Kunden einen,drei, fünf oder zehn Euro spenden - und zwar sowohl über tui.com alsauch bei Buchungen im Reisebüro. "Alle Spenden fließen zu 100 Prozentin Projekte in unseren Urlaubsdestinationen und tun Gutes fürMenschen und Gesellschaften auf der ganzen Welt. Um möglichst vielGeld für den guten Zweck zu sammeln, brauchen wir die Unterstützungunserer Kunden und Vertriebspartner", appelliert Marek Andrysazk andie Adresse von Urlaubern und Reisebüros.AusblickTUI ist im deutschen Heimatmarkt mit einem starken Wintergeschäftaktuell gut unterwegs. "Auch die Aussichten für den Sommer 2018 sindgut", ist der TUI Deutschland-Chef zuversichtlich. DieKonsumbereitschaft sei unverändert hoch und die Reisepreise bliebenannähernd stabil. "Wachstum erwarte ich vor allem in Nordafrika undim östlichen Mittelmeer, und hier nicht zuletzt wieder in derTürkei", zeigte sich Andryszak optimistisch. Die Stimmung derVerbraucher habe sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt,die Türkei sei in der Gunst der Urlauber wieder deutlich gestiegen.Diese Meldung sowie Fotos finden Sie auch unter www.tuigroup.comDie TUI Deutschland GmbH ist eine 100-prozentigeTochtergesellschaft der TUI Group, des weltweit führen-denTouristikkonzerns mit Sitz in Deutschland. Neben der Kernmarke TUIgehören zahlreiche andere bekannte Reiseveranstalter und Marken wie1-2-FLY, airtours und l'tur, die Ferienfluggesellschaft TUI fly sowieSpezialisten wie Gebeco und Berge & Meer zur TUI Deutschland GmbH.Damit deckt TUI die gesamte Bandbreite an Reisen von Premium überindividuell bis günstig ab.Die TUI Group ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unterdem Dach des Konzerns bündeln wir künftig das große Portfolio starkerVeranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, sechstouristische Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 300Hotels mit 214.000 Betten, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie unzähligeZielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um denGlobus. Mit diesem integrierten Angebot können wir unseren 20Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180Zielgebiete der Erde bieten. Ein zentrales Element unsererUnternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltigeswirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegeltsich in unserem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement fürnachhaltigeren Tourismus wider. Im Geschäftsjahr 2015/16erwirtschaftete der Konzern mit 67.000 Mitarbeitern einen Umsatz von17,2 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1 MilliardeEuro. Die Aktie der TUI Group ist im FTSE Leitindex der LondonerWertpapierbörse und im deutschen Freiverkehr gelistet.Pressekontakt:Mario Köpers, Telefon +49(0)511 567-2100Anja Braun, Telefon +49(0)511 567-2102Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell