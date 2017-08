Sommer 2018: Germania passt Flugprogramm an

Berlin (ots) -- Stärkung der Standorte Berlin, Düsseldorf, Nürnberg und Zürich- Neue Ferienflugangebote für Reiseveranstalter- Urlaubs-Schwerpunkt: Insel-TourismusDie unabhängige Fluggesellschaft Germania reagiert auf dieaktuellen Marktveränderungen und passt Ihr Flugprogramm für dieSommersaison 2018 an. Für Reisende, die eine Alternative im sich neusortierenden deutschen Luftverkehr suchen, stärkt Germania neben dembestehenden Portfolio verkehrsstarke Standorte. Zu den Highlights,die die Airline mit den grün-weißen Flugzeugen am häufigstenanfliegt, gehören im kommenden Jahr die Balearen, die griechischenund die Kanarischen Inseln, gefolgt von der Türkei, Zypern undÄgypten."Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse haben wir unsentschlossen, das Flugprogramm zu erweitern und unsere bereitsbuchbaren Flüge für den kommenden Sommer zu ergänzen", sagte KarstenBalke, CEO der Germania. "Mit dem Angebot zu Warmwasserzielen undNischen-Destinationen steht Germania als Qualitätsairline allenReisenden und Reiseveranstaltern zur Verfügung, diePlanungssicherheit und selten gewordenen Komfort suchen."Germania ist die einzige deutsche Ferienfluggesellschaft, bei derGäste ohne Unterschied kostenfreien Service bestehend aus Snacks undGetränken, Zeitschriften sowie 20 Kilogramm Freigepäck genießen.Mit den Anpassungen im Flugprogramm kommt es zuAngebots-Erweiterungen an wichtigen Standorten, wie etwa in Berlin.Infolge der erhöhten Nachfrage durch Reiseveranstalter werden nebenden Flügen von Berlin-Schönefeld zukünftig auch Flüge ab Berlin-Tegeldurchgeführt. Zusätzlich zu den Kanarischen und mehreren griechischenInseln fliegt Germania von der deutschen Hauptstadt neu nach Palma deMallorca.Germania startet auch öfter ab Düsseldorf. Hier sind vor allem diegriechischen Inseln gestärkt worden, Gäste können aus siebenDestinationen wählen. Außerdem sind auch die Kanarischen Inseln imFlugangebot enthalten. Germania wird erstmals ab dernordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu drei Zielen in Portugalfliegen, nach Faro, Porto Santo und auf die Azoren.In Nürnberg wird das Volumen nach Palma de Mallorca verdoppelt.Schon jetzt buchbare Flüge zu zahlreichen Destinationen werden in denFrequenzen gestärkt. Und auch in Zürich wird das bislang geplanteFlugangebot nocheinmal kräftig ergänzt: Neu sind hier Verbindungennach Ibiza, Samos und auf die Kanarischen Inseln.Insgesamt stärkt Germania ihre Position als Ferienfluggesellschaftim hiesigen Markt. Von neun deutschen Flughäfen wird die Airline imSommer 2018 auf die spanische Sonneninsel Mallorca fliegen. Die erstim Mai eröffnete Sommer-Basis in Palma de Mallorca bleibt erhaltenund soll neben der Hauptsaison stärker für die Nebensaison genutztwerden, einschließlich der Monate März und November.Ausführliche Informationen zum detaillierten Flugprogramm an dengenannten Flughäfen wird Germania regional versenden.Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegtdie Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 3 MillionenPassagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungenzu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowiein den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietetentgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreienSnacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 KilogrammFreigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-,Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Germania FlugAG und der Bulgarian Eagle umfasst die Germania-Flotte derzeit 29Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg.www.flygermania.comPressekontakt:Sabine TellerHead of PRPhone: +49 30 52280 8765Fax: +49 30 52280 8361Email: presse@germania.aeroInternet: www.flygermania.comGermania Fluggesellschaft mbHRiedemannweg 5813627 BerlinGermanyOriginal-Content von: Germania Fluggesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell