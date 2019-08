München (ots) - Am Dienstag, 13. August steht um 22:45 Uhr "Eye inthe Sky - In letzter Sekunde" auf dem Programm. In Echtzeit erzähltRegisseur Gavin Hood einen modernen Kriegsthriller, der einenaufschlussreichen Blick auf den Drohnenkrieg wirft und ethischeFragen stellt. Die britische Kinoproduktion schildert schonungslos,dass sich hinter dem Begriff Kollateralschäden menschliche Schicksaleverbergen und wie über diese unter Zeitdruck entschieden wird. DieSpannung entsteht aus der perfekten Inszenierung mit grandiosenSchauspielern, allen voran Oscar-Preisträgerin Helen Mirren und"Breaking Bad"-Star Aaron Paul. Seinen letzten großen Auftritt hatder im Januar 2016 verstorbene Alan Rickman, weltbekannt als SeverusSnape aus den "Harry Potter"-Filmen, in der Rolle eines Militärs, derim Krieg gegen den Terror bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.Wegen des DFB-Pokals macht das SommerKino im Ersten am Montag, 12.August um 20:15 Uhr ausnahmsweise Pause.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesenund allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmBei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino imErsten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseurenund Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mitdeutscher Beteiligung ("Sauerkrautkoma", "Toni Erdmann", Vorwärtsimmer!" oder "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner") wendenSie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity.Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Siebei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. DiePressemappe steht ebenfalls zum Download bereit:https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam ThieserARD Degeto PressestelleTel.: 069/1509-420E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine BaschnyJust Publicity GmbHTel.: 089/20208260E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell