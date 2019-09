München (ots) - Am Montag, 9. September, um 20:15 Uhr beendet "Aufder anderen Seite ist das Gras viel grüner" das diesjährigeSommerKino in der Primetime des Ersten. Die Frage "Was wäre wenn?"spielt Regisseur und Oscarpreisträger Pepe Danquart in derungewöhnlichen Liebesgeschichte auf besondere Weise durch: Eineverheiratete Frau bekommt die Chance, die letzten fünf Jahre neu zuleben und sich für einen anderen Mann zu entscheiden - ohne ihremGatten das Herz zu brechen. Jessica Schwarz, Felix Klare undChristoph Letkowski spielen die Hauptrollen in der romantischenKomödie, die auch in den Nebenrollen unter anderem mit JulianeKöhler, Pheline Roggan, Elena Uhlig, Adnan Maral, Oliver Korittke undJudy Winter exzellent besetzt ist. Die Mainmetropole Frankfurt dienteals Kulisse für die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers vonKerstin Gier.Am Dienstag, 10. September, um 22:45 Uhr folgt um 22:45 Uhr mit"Verleugnung" der letzte Film der SommerKino-Spätschiene. Vier Jahre,von 1996 bis 2000, dauerte der Verleumdungsprozess, den der britischeHistoriker und Holocaustleugner David Irving gegen die amerikanischeProfessorin Deborah E. Lipstadt angezettelt hatte. Heraus kam eindenkwürdiger Sieg für Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit kontraGeschichtsfälschung und Fanatismus. Regisseur Mick Jackson und derpreisgekrönte Drehbuchautor und Dramatiker David Hare machten aus dembrisanten Fall hochkarätiges, engagiertes Schauspielkino, bei dem dieHauptdarsteller Rachel Weisz, Timothy Spall und Tom Wilkinson mitherausragenden Leistungen glänzen.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesenund allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmAudio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Siebei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. DiePressemappe steht ebenfalls zum Download bereit:https://presse.daserste.de/pressemappen/index.html.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam ThieserARD Degeto PressestelleTel.: 069/1509-420E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine BaschnyJust Publicity GmbHTel.: 089/20208260E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell