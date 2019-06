München (ots) - Wenn der Bildschirm zur Leinwand wird, ist fürSommerloch und Langeweile kein Platz mehr - zumindest nicht fürdiejenigen, die wöchentlich ab dem 22. Juli 2019 montags um 20:15 Uhrund dienstags um 22:45 Uhr Das Erste einschalten: Mit Erfolgsfilmenwie "Sauerkrautkoma", "Plötzlich Papa" und "Toni Erdmann" sorgt dasSommerKino im Ersten für beste Unterhaltung zur Hochsommerzeit. 15Fernseh- und Free-TV-Premieren nationaler wie internationalerFilmhighlights stehen dieses Jahr auf dem Programm.Das SommerKino startet am 22. Juli mit der Free-TV-Premiere derwarmherzigen und zugleich turbulenten Tragikomödie "Plötzlich Papa",in der Omar Sy nach "Ziemlich beste Freunde" endlich wieder in einerParaderolle zu sehen ist. Völlig unerwartet wird er mit denHerausforderungen des Vaterseins und der Kindererziehungkonfrontiert. Mit viel Humor und Gefühl spielt er sich zusammenmit Gloria Colston als Vater-Tochter-Gespann in die Herzen derZuschauer.Mit einer zünftigen Mischung aus bajuwarischem Lokalkolorit,schwarzem Humor und einem fast perfekten Mord feiert "Sauerkrautkoma"(ARD Degeto/BR/ORF) am 19. August seine TV-Premiere im Ersten. Diefünfte Rita-Falk-Adaption verpflanzt das DreamteamEberhofer-Birkenberger, gespielt von Sebastian Bezzel und SimonSchwarz, in die wilde Großstadt München. Die fünf ersten Verfilmungender Rita-Falk-Bestseller haben seit 2013 insgesamt 3,4 MillionenBesucher ins Kino gelockt.Einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme - "Toni Erdmann"(SWR/WDR/ARTE) - ist am 2. September als Free-TV-Premiere zu sehen:Unfassbar komisch, tieftragisch und zu Recht von Kritik und Publikumhochgelobt: Maren Ades großer Film feierte einen Triumphzug durch dieKinos und wurde neben unzähligen Auszeichnungen mit einerOscar-Nominierung gekrönt.Die Filme des SommerKinos sind ARD-Koproduktionen undLizenzerwerbe der ARD Degeto für Das Erste.Großes Kino! - Alle Filme im ÜberblickSommerKino im Ersten, montags um 20:15 Uhr22. Juli 2019: Plötzlich PapaCharmante und turbulente Tragikomödie mit "Ziemlich besteFreunde"-Darsteller Omar Sy (s.o.).29. Juli 2019: Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei WeltenHerzerwärmendes und intelligentes Gefühlskino mit einerherausragenden Saoirse Ronan in der Hauptrolle.5. August 2019: Lion - Der lange Weg nach Hause BewegendeGeschichte über die Suche nach den eigenen Wurzeln mit "SlumdogMillionär"-Darsteller Dev Patel und Schauspiel-Ikone Nicole Kidman.19. August 2019: SauerkrautkomaMaibaumschändung, Sauerkrautüberdosis, verpatzte Heiratsanträge -der Eberhofer steht mal wieder vor schweren kriminalistischen undkulinarischen Herausforderungen.26. August 2019: Vorwärts immer! Amüsante Verwechslungskomödie vorpolitischem Hintergrund, in der ein berühmter Schauspieler der DDRdie Rolle des echten Erich Honecker übernehmen muss. In denHauptrollen spielen Jörg Schüttauf und Josefine Preuß als seineTochter.2. September 2019: Toni ErdmannVielfach ausgezeichnete Groteske, bei der Peter Simonischek alssozialromantischer Alt-68er und Sandra Hüller als seine Arbeitsplätzevernichtende Tochter wuchtig aufeinandertreffen.9. September 2019: Auf der anderen Seite ist das Gras viel grünerEine junge Frau erhält durch eine wundersame Fügung die Gelegenheit,die letzten fünf Jahre ihres Lebens noch einmal ganz neu zu führen.Romantische Komödie mit Jessica Schwarz und Felix Klare nach derRomanvorlage von Bestseller-Autorin und Zeitreise-Expertin KerstinGier.SommerKino im Ersten, dienstags um 22:45 Uhr23. Juli 2019: Das Leben ist ein FestNach dem Riesenerfolg von "Ziemlich beste Freunde" präsentierendie Regisseure und Drehbuchautoren Olivier Nakache und Éric Toledanoein weiteres Mal eine großartige französische Gesellschaftskomödiemit unvorhergesehenen Wendungen und schreiend komischen Momenten.30. Juli 2019: Monsieur Pierre geht online Französisches Kino vomFeinsten gelingt dem Regisseur des Kinohits "Und wenn wir allezusammen ziehen?" mit seiner neuen Liebes- und Verwechslungskomödie.In der Hauptrolle flunkert sich der unverbesserliche Pierre Richardals hinreißender Charmeur und Cyrano der Datingcommunity durch halbEuropa.6. August 2019: Paris kann wartenLuftig-leichtes Spielfilmdebüt von Eleanor Coppola, Ehefrau vonRegielegende Francis Ford Coppola und Mutter von Indie-Ikone SofiaCoppola. Das unterhaltsame Roadmovie erzählt von einer magischenZufallsbegegnung und zelebriert auf unnachahmliche Weise dasSavoir-vivre. In den Hauptrollen Diane Lane, Alec Baldwin und ArnaudViard.13. August 2019: Eye in the Sky - In letzter Sekunde BritischerThriller mit Starbesetzung, u.a. Aaron Paul, Helen Mirren sowie AlanRickman in seiner letzten Charakterrolle.20. August 2019: Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nichtbezahlte und verschwand Charmante Fortsetzung des Bestsellers vonJonas Jonasson: Kult-Rentner Allan Karlsson (Robert Gustafsson)stürzt sich in ein neues Abenteuer, bei dem er auf rachsüchtigeGangster, die CIA und alte Bekannte aus Russland trifft.27. August 2019: Paula - Mein Leben soll ein Fest sein RegisseurChristian Schwochow erzählt das faszinierende Leben einerhochbegabten Künstlerin und radikal modernen Frau zu Beginn des 20.Jahrhunderts. Als Paula Modersohn-Becker steht Carla Juri("Feuchtgebiete") vor der Kamera, Albrecht Schuch ("Bad Banks")spielt ihren Ehemann Otto Modersohn.3. September 2019: The Big SickMit viel Herz und noch mehr Humor erzählt der Oscar-nominierteSundance-Publikumsliebling von Liebe und Verzeihen, Familienzwist undder Überwindung kultureller Grenzen.10. September 2019: VerleugnungMit Rachel Weisz, Tom Wilkinson und Andrew Scott stark besetztesund gespieltes Justizdrama nach einem vielschichtigen Drehbuch vonDavid Hare über den brisanten tatsächlichen Fall einesHolocaust-Leugners.Im Pressedienst Das Erste steht ab Mitte Juni eine Broschüre mitausführlichen Informationen zu allen Filmen online zur Verfügung(https://presse.DasErste.de).www.DasErste.de/sommerkinoPressekontakt:Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam ThieserARD Degeto PressestelleTel.: 069/1509-420E-Mail: pressekontakt@degeto.deRegine BaschnyJust Publicity GmbHTel.: 089/20208260E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell