Somaliland: Der Hunger trifft die Kinder am härtesten

In Somalia sind in den vergangenen Tagen dieersten Menschen verhungert, darunter auch Kinder. Die Kindernothilfeunterstützt den dramatischen Appell von UN-Generalsekretär AntonioGuterres an die internationale Gemeinschaft, Hilfsmaßnahmenauszuweiten, um die Hungerkatastrophe abzuwenden, und bittetweiterhin um Spenden. In Somaliland beginnt die Kindernothilfe mitihrer Partnerorganisation Candlelight an mehreren Schulen mitSchulspeisungen und Wasserversorgung."Der Hunger schwächt die Körper von Kindern enorm, und sie habenkeine Kraft mehr, gegen einfache Krankheiten anzukämpfen. So kannDurchfall schnell zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden", sagtKatrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.Mangelernährung in den ersten Lebensjahren hat für Kinder fataleAuswirkungen. Viele Mädchen und Jungen leiden ihr Leben lang unterden körperlichen und geistigen Folgen. "Altersgerechte Nahrung,sauberes Wasser und Hygienemaßnahmen, damit sich Cholera nichtausbreiten kann, sind jetzt lebenswichtig", so Weidemann weiter.Somaliland, das Gebiet, in dem die Kindernothilfe seit 2011 inSomalia aktiv ist, hat sich 1991 für unabhängig erklärt. DieSicherheitslage dort ist weitgehend stabil. Die Kindernothilfearbeitet erfolgreich mit lokalen Partnerorganisationen zusammen undstellt sicher, dass die Hilfe ankommt.Die Kindernothilfe ruft zu Spenden auf:Stichwort "Soforthilfe für Dürreopfer", Zweck: 57620Spendenkonto Kindernothilfe e.V.Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank)IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40BIC: GENODED1DKDAngebot an Redaktionen:Dr. Karl Pfahler, Referatsleiter Afrika, ist vom 9. bis 12. Märzin Somaliland unterwegs und steht für Interviews zur Verfügung. DerKontakt wird über die Pressestelle der Kindernothilfe vermittelt.Die Kindernothilfe ist Mitglied im Bündnis Entwicklung Hilft.